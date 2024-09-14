Удар по сухогрузу в «зерновом коридоре»: Вскрылась афера Зеленского

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В западной прессе поначалу началась изрядная шумиха после заявления главы Киевского режима Зеленского, обвинившего Россию в нанесении ракетного удара по торговому судну, якобы перевозившего зерно из Украины в «страны Африки и Ближнего Востока». Как уже сообщалось, украинская сторона настаивала, будто атака произошла в тот момент, когда корабль находился в территориальных водах Румынии.

Нестыковки обнаружились очень скоро. Румынское морское ведомство поспешило опровергнуть украинскую версию. «Единственное, что я могу вам сказать о корабле, о котором идет речь, в то время он не находился в наших территориальных водах», – заявила Reuters пресс-секретарь ведомства Ирина Пушкасова. «Нас никоим образом не просили оказать помощь», – добавила она.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

Далее, когда выяснилось, что владельцы пострадавшего судна квартируют в Афинах, последовали многочисленные публикации в греческой прессе. Греки, следом за румынами, тоже поспешили откреститься от этого инцидента. Вот прямая цитата:

«Источники в судоходной отрасли сообщили, что сухогруз Aya, ходил под флагом Сент-Китса и Невиса. Менеджером судна является компания VRS Maritime Services, штаб-квартира которой находится в Афинах. В информации из Афин говорится, что судовладелец является иностранцем, а управляющий не имеет разрешения на открытие предприятия в Греции от Министерства судоходства Греции. А поскольку судно ходит под флагом Сент-Китс и Невис, между Грецией и судном нет никакой юридической связи».

Удивительно, что о самом грузе, перевозимом «торговым судном», нет достоверной информации, за исключением короткой реплики греческого издания Documento: «кораблю, включая груз и кран, нанесен материальный ущерб».

Еще более странно выглядит информация «об отсутствии пострадавших» в результате ракетной атаки. Несмотря на то, что «коридор», предусмотренный давно расторгнутой Россией «зерновой сделкой», использовался украинским режимом для поставок оружия и взрывчатки, Россия долгое время воздерживалась от атак на суда. Теперь же, прервав негласный мораторий, Россия ударила, да так, что никого из экипажа не ранила и лишь повредила, какой-то «кран»?

Вся совокупность приведенных фактов заставляет задуматься. Что, на самом деле, перевозил сухогруз «Aya», если он действительно был атакован, в отличие от десятков других кораблей с украинскими грузами на борту, регулярно снующих в акватории Черного моря? Да и был ли на самом деле «русский удар» по судну? Или речь идет об очередной тупой и примитивной провокации украинских пиар-диверсантов, подорвавших заряд динамита на пустой посудине, для достоверности рассыпав на палубе мешок пшеницы?

Совершенно очевидно просматривается неуклюжая попытка втянуть в конфликт два балканских государства, членов НАТО – Грецию и Румынию. Однако, и одни, и вторые, отмежевываются от этой украинской инсценировки, сколько сил хватает. Реакцию же европейской общественности на произошедшее очень точно сформулировал читатель одного греческого сайта:

«Украинские нацисты думали вывозить награбленное зерно на «пиратских» кораблях… Раскачивайте их!».

Очередная импровизация комика Зеленского не показалась публике смешной, скорее вызвала раздражение и презрительные ухмылки. Понятно, что Киевская хунта видит свое спасение в одном – в развязывании масштабного вооруженного конфликта с прямым участием НАТО. Однако их попытки придумать повод для непосредственного участия в военных действиях членов Альянса выглядят предельно неуклюже и бездарно.