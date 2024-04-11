Удар по Трипольской ТЭС и газовым хранилищам под Львовом: Какие будут последствия?

Российские комментаторы с разной степенью оптимизма оценивают итоги ночного удара ВКС по энергосистеме Украины. Как уже сообщалось, ракетоносцы Ту-95МС и барражирующие боеприпасы «Герань-2» поразили множество целей по бывшей советской республике. Среди наиболее заметных объектов ударов – Трипольская ТЭС в Киевской области и газосборный пункт на крупнейшем в Европе подземном газовом хранилище в городе Стрый Львовской области.

Более 10 ударов зафиксировано также в Харькове и области, целями также были энергетические объекты: работа метро остановлена, в городе введены аварийные отключения. Кроме того, атакованы объекты энергетики в Запорожье и в Одесской области. Помогающий бойцам СВО волонтер Алексей Живов считает, что это – цена, которую Киев платит за атаку российской нефтепереработки и теракт в «Крокус сити-холле».

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«Судя по точности последних ударов, наши ВКС способны отправить Украину в каменный век, выключив электричество, тепло, интернет. Каждая последующая атака на российские объекты, таким образом, будет обходиться Киеву все дороже и дороже», – написал Живов.

С такой оценкой соглашается обозреватель телеканала «Царьград» Алексей Пилько. Однако он полагает, что очередное российское предупреждение не будет воспринято на Украине, и поэтому Россия вынуждена будет начать полномасштабную инфраструктурную войну.

«Полноценная инфраструктурная война в плане энергетики будет означать удары с темпом 2-3 раза в неделю по всем неатомным генерирующим мощностям Украины, одномоментное уничтожение всех подстанций мощностью 750 кВт. Если война начнётся по-настоящему, то за 12-15 ударов (два-три месяца) энергетика Украины полностью прекратит своё существование. Военные возможности для этого есть, политического решения нет», – пишет Пилько.

Военкор Александр Коц призывает не радоваться преждевременно, а убедиться, что Трипольская ТЭС действительно полностью разрушена, как об этом уже трубят украинские телеканалы в качестве демонстрации «российского варварства».

«Это еще надо подтвердить нашими разведресурсами. А то любят на Украине гиперболизировать урон, чтобы, с одной стороны, был аргумент в разговорах с протянутой рукой. А, с другой, чтобы усыпить нашу бдительность и избавить себя от контрольных ударов по объекту. Как бы то ни было, в украинском Центрэнерго подтвердили ювелирность работы наших ракетчиков. ТЭС уничтожена, сотрудники не пострадали», – написал Коц.

Трипольская ТЭС, помимо генерации для Киевского энергоузла, играла важную роль в маневрировании мощностью энергосистемы Украины при помощи быстрорегулируемого турбогенератора. В данный момент станция остановлена и вряд ли сможет вернуться к работе. Ее потеря сильно снизит надежность украинской энергосистемы.

«Горящая Трипольская ТЭС – это, безусловно, красиво. Но, не нужно обольщаться. Уничтожение крупнейшей в Киевской области тепловой электростанции не потушит свет в украинской столице. Российское руководство поднимает уровень эскалации очень аккуратно. Удар по Триполью – воспитательная мера для особо тупых. Масштаб ударов наглядно показывает, что Россия может устроить блэкаут на Украине в любой момент, но пока не считает это нужным», – пишет публицист Сергей Мардан.

Однако эксперт по энергетике Алексей Словцов оценивает эффективность удара российских военных весьма высоко.

«Возможности маневра нагрузкой у врага практически исчезли. Базовую нагрузку тянут АЭС, а все колебания графика теперь возможно закрывать только импортом извне. А он ограничен пропускной способностью сетей и мощностями на той стороне. Восток Украины повис на нескольких линиях 330 кВ и ниже. Там нужен буквально последний щелчок, чтоб от Днепра до Харькова все погасло. Если «убьют» сеть 750 кВ, то система распадётся на три изолированных узла вокруг АЭС», – написал Словцов.

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев обращает внимание, что в последние недели на Украине не было особых проблем с электроэнергией за исключением Харькова, куда РФ наносит системные удары.

«Минэнерго регулярно сообщало о ничтожных объемах импорта и о том, что из-за солнечной погоды и, соответственно, активной выработки электроэнергии на солнечных электростанциях, приходилось значительно ограничивать производство электроэнергии на них… Киевщина, несмотря на уничтожение Трипольской ТЭС, остается со светом – закономерно. Ведь вырабатываемая всеми станциями электроэнергия идет в общий котел, просто столица теперь получит больше электричества с АЭС и других источников… И хотя уничтожение крупной ТЭС — это серьезный успех, я остаюсь при мнении, что нанести энергосистеме Украины необратимый ущерб, который, в частности, парализует железнодорожные перевозки, невозможно без ударов по распределительным узлам АЭС, что приведет к отключению энергоблоков, дающих Украине 60% электричества», – указывает Царев.

Российский обозреватель Юрий Баранчик особо отмечает важность попадания по Бильче-Волицко-Угерскому подземному газовому хранилищу на Западной Украине.

«Вывод из строя этого ПГХ не дает Киеву осуществлять «виртуальный реверс» газа и торпедирует (в прямом смысле) планы хранения европейского газа на украинской территории. Ну, и в целом ложится в канву погружения бывшей УССР в декоммунизированный «рай» с хатами-мазанками и экологическим отоплением из соломы и кизяка», – позлорадствовал Баранчик.

Журналист из Донецка Олег Измайлов на канале «Донбасс решает» указывает, что в перспективе его регион получит конкурентные преимущества перед Украиной.

«Удары по Днепрогэсу, Трипольской, Славянской и Змиевской ТЭС, Харьковской ТЭЦ снижают рыночную стоимость и самих этих энергоактивов, и производимой ими энергии. Напротив, акции Старобешевской, Луганской, Зуевской, Углегорской (а в близкой перспективе и Кураховской) электростанций будут в среднесрочной перспективе только расти. После полного освобождения Украины от нацистов, донбасские энергетики будут иметь конкурентные преимущества перед коллегами из пока еще украинских областей. Мучения, которые они пережили за 10 лет украинской агрессии того стоят».

Крымский политолог Денис Батурин прогнозирует, что Украина попробует развернуть малую энергетику (генераторы разного типа и мощности), чтобы компенсировать ущерб, понесенный сегодня ночью, но сомневается в результате.

«Тут и союзники в состоянии помочь, только это создаст новую логистику и потребует топлива – дизель, газ. Это значит рост потребления топлива. Украинские как частные, так и государственные компании просто не имеют опыта масштабных восстановительных работ. Запад может пробовать, как он пробует в достаточном объеме и ассортименте обеспечить Киев оружием. Когда, например, Siemens в состоянии произвести нужные для украинской энергетики турбины и нужное их количество? Учитывая проблемы Германии с энергетикой. Восстановить украинскую энергетику может только Россия», – написал Батурин.

Телеведущий Андрей Медведев призывает не питать иллюзий по поводу скорой капитуляции Украины.

«Иллюзий не надо, сдаваться Киев не собирается, большинство граждан страны до конца не понимают, что же происходит и насколько сложное время им предстоит. Но на уровне ощущений, отсутствие желания шутить про русню, вполне явное. Потому что русские, видно, шуток не понимают, и в ответ на каждую дурную шутку просто выносят ТЭЦ. И заметим, уже давно с нашей стороны не звучат какие-то обещания ответить, нет заявлений про «красные линии». Русская армия просто последовательно уничтожает противника. И обязательно убьёт всех, кто стреляет по мирным жителям и по детям», – написал Медведев.

Переехавший в Россию политтехнолог из Киева Михаил Павлив обращает внимание: на Трипольской ТЭС не оказалось ПВО – в то время, как президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак якобы «вывозят тонны долларовой налички в монархии Персидского залива».

«Есть такая украинская государственная компания «Центрэнерго». В августе 2023 года руководство компании отчиталось, что находящаяся под ее управлением Трипольская ТЭС «физически защищена от любых атак и обстрелов на 100%», а потрачено на это было 9,7 миллиардов гривен, или почти 250 миллионов долларов. Сегодня утром ударом наших ВКС Трипольская ТЭС была полностью разрушена. ТЭС и ее 100% защиты нет, а дипломатические контейнеры набитые наличкой есть», – указывает Павлив.