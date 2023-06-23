«Удар по зданию на Банковой бесполезен – там никого нет» – эксперт объяснил, куда бить

Удар по улице Банковая в Киеве, где находится офис президента Украины, скорее потешит самолюбие, чем принесет конкретный результат. Руководство страны, как и обслуживающий его аппарат, рассредоточены по разным локациям и собираются на совещания где-нибудь в промзоне или офисном центре.

Об этом в эфире программы «Политотдел» канала «Крым 24» заявил военно-технический эксперт, автор telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить о Банковой, то большинство систем управления, то есть банально те самые-самые ключевые сотрудники, секретари, связисты, принимающие решение, они с 24 февраля, или даже с 22-го, там отсутствуют», – подчеркнул он.

«Удары по Банковой, как бы психологически нам этого ни хотелось, будут в молоко. То есть там остались службы, которые взаимодействуют с людьми, ведут приём обращений граждан, что-нибудь ещё. Если мы разнесем это здание, погибнут эти обычные клерки, которые никакого отношения к системе управления государством не имеют, по факту они несут второстепенные функции, и их трупы будут вынесены на это самое обозрение, что вот, опять людей мирных убили. Для того, чтобы поразить цель, необходимо бить адресно, точечно. Это делается так: проводится совещание сотрудников ГУР в каких-то зданиях бизнес-центров, зданиях промышленных объектов, куда прилетают «цветы», «Калибры», «Кинжалы» и появляются эти похоронки всякие разные с высокопоставленными сотрудниками. Иногда бывает, конечно, повреждаются соседние здания, где находился офис или жилое помещение, или психушка как в Днепропетровске. То есть фоновые потери, которые находятся рядом, потому что они размещаются в офисных зданиях. Но главные потери конечно нигде не афишируют, но тех, кто рядышком пострадал, кого зацепило, тут же выносят на щит, что вот, опять Россия по мирным стреляет», – отметил эксперт.

По его оценке, удары по Банковой, кроме как внутреннего морального удовлетворения, почесать это своё ЧСВ (чувство собственной важности), никакого эффекта не принесут. Потому что там нет ключевых людей.

«То же самое, как и в здание ГУР, может быть, кроме бункера. Но в бункер как раз «Кинжал» и прилетел, почему вопрос и был, попало по Буданову или не попало. Но там был удар именно в подземный бункер, и, соответственно, если будут удары в бункер, который идёт от Банковой к площади, где находятся подземные укрепления, там с большой долей вероятности товарищ Зеленский, если он там будет находиться, пострадает. По крайней мере, пострадает его чиновничий аппарат, то есть те, кто занимается передачей информации, приказов, обработкой информации. То есть советники и прочее. Это будет реально удар по руководству страны. Не тотальный, они всё равно не распределены в одном месте, но можно очень чувствительно бахнуть»,- заключил эксперт.