Удар под дых: потеря F-16 и одного из лучших пилотов стоили должности главкому Воздушных Сил Украины

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Подтвержденная гибель одного из лучших украинских военных летчиков Алексея Меся (позывной Moonfish), прошедшего обучение полетам на F-16. и потеря первого их переданных Украине таких истребителей стала поводом для громких кадровых выводов со стороны Зеленского.

Вчера вечером хозяин Банковой уволил командующего Воздушными силами Николая Олещука. «Уволить Олещука Николая Николаевича с должности командующего Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины», — говорится в указе украинского президента №600/2024.

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Причины увольнения не называются, однако, комментируя принятое решение Зеленский добавил, что «бесконечно благодарен» всем военным летчикам, инженерам и расчетам: И это нужно так же на командном уровне — мы должны усиливаться. И беречь людей. Беречь личный состав».

Как сообщил Генштаб ВСУ, и.о. командующего Воздушными силами Украины будет Анатолий Кривоножко — командующий воздушным командованием “Центр”.

Сам уволенный Олещук прокомментировал свою отставку словами уволенного ранее экс-главкома ВСУ Залужного: «Как бы тяжело нам ни было, но уже точно не будет стыдно», — написал Олещук в своем телеграмм-канале.

Интересно, что перед самой своей отставкой Олещук заявил, что «никто ничего не скрывал и не скрывает. Все высшее руководство сразу получило доклад о катастрофе». «Получили предварительный отчет и партнеры из США, которые уже присоединились к расследованию причин», — писал он в соцсети.

Не имея возможности отыграться на Зеленском , Олещук направил свой гнев на критикующую украинский генералитет нардепку Марьяну Безуглую, обвинившую Олещука в сокрытии обстоятельств авиакатастрофы и гибели пилота Алексея «Moonfish» Меся, и выдвинувшую версию о том, что F-16 мог быть сбит по ошибке украинским зенитно-ракетным комплексом Patriot.

«Марьяна, придет время, будете просить прощения перед всем войском за то, что натворили, надеюсь в суде! Вы в очередной раз не только вылили грязь на меня лично и на Воздушные силы, вы дискредитировали производителей американского оружия – основного союзника Украины – США! Вы снова стали основным ньюзмейкером вражеской пропаганды и бьете все рекорды по российскому телевидению! Вам аплодирует вся Россия! Не помогаете, так хотя бы не мешайте нам воевать!» , – огрызнулся Олещук в ответ на обвинения со стороны Безуглой..

Живо комментируют произошедшее на Украине и американские СМИ.

«Потеря F-16 вместе с одним из лучших украинских пилотов стала серьезным ударом для Киева спустя несколько недель после того, как он начал получать истребители американского производства», – пишет, в частности, Wall Street Journal, накануне первый сообщивший о катастрофе.

А принадлежащее Джеффу Безосу издание Washington Post считает, что эта катастрофа «стала для Украины ударом под дых, ведь она потеряла не только звездного летчика, но и один из немногих F-16, которые у нее был (точное количество неизвестно), пока она ждет дальнейших поставок от западных союзников».

По мнению издания, этот эпизод может поставить под сомнение способность украинских военных использовать целый ряд сложного оружия в сложных боевых условиях. У украинских пилотов было гораздо меньше времени на обучение управлению самолетами, чем у западных пилотов, чьи страны предоставили самолеты, пишет WP.

Издание добавляет, что погибший Алексей Месь был не только одним из лучших украинских воздушных асов, но и вместе с другим украинским пилотом Андреем Пильщиковым был главным лицом пиар-кампании за предоставление ВСУ F-16.

Газета напоминает, что Пильщиков погиб год назад, так что теперь оба «лица» этой пиар-компании мертвы.