«Удар под дых самым бедным» – Зе-Рада более чем втрое подняла «военный» налог

Вадим Москаленко.  
17.09.2024 22:57
  (Мск) , Киев
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Беспредел, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Финансы


Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о повышении военного сбора с 1,5% до 5% для всех граждан Украины.

О документе в ходе заседания парламента рассказал депутат Тарас Батенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о повышении военного сбора с 1,5% до...

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«Мы не можем соглашаться с тем, что законопроекты, предусматривающие изменения налогов, вносятся в парламент, условно говоря, за пять минут до его принятия.

В нашем государстве мы видим катастрофический скачок случаев закрытия ФЛП, который по результатам первого полугодия, когда уровень закрытия вырос на 54% относительно предыдущего года. Вдумайтесь, за первое полугодие было закрыто почти 92 тысячи ФЛП. За каждой такой предпринимательской единицей стоит самозанятое лицо или целая семья.

Мы, возвращаясь к законопроекту, видим, что предложенная правительством модель увеличения налоговой нагрузки приведет к тому, что ее эффект почувствуют на себе преимущественно граждане, которые официально, «по-белому» трудоустроенные, должным образом зарегистрированные и легально работающие предприниматели», – возмутился Батенко.

Также с критикой законопроекта выступила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«С заработной платы каждого гражданина Украины дополнительно снимается налог 5 процентов. А у нас, я напомню, 80 процентов людей находится за чертой бедности. То есть вы бьете по самым бедным людям, которым и так нечем платить ни за продукты, ни за коммуналку, ни за лечение, ни за что», – сказала она.

Тем не менее, повышение налогов поддержал 241 депутат. Законопроект был принят в первом чтении и отправился на дальнейшую доработку.

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