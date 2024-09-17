«Удар под дых самым бедным» – Зе-Рада более чем втрое подняла «военный» налог

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Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о повышении военного сбора с 1,5% до 5% для всех граждан Украины.

О документе в ходе заседания парламента рассказал депутат Тарас Батенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не можем соглашаться с тем, что законопроекты, предусматривающие изменения налогов, вносятся в парламент, условно говоря, за пять минут до его принятия. В нашем государстве мы видим катастрофический скачок случаев закрытия ФЛП, который по результатам первого полугодия, когда уровень закрытия вырос на 54% относительно предыдущего года. Вдумайтесь, за первое полугодие было закрыто почти 92 тысячи ФЛП. За каждой такой предпринимательской единицей стоит самозанятое лицо или целая семья. Мы, возвращаясь к законопроекту, видим, что предложенная правительством модель увеличения налоговой нагрузки приведет к тому, что ее эффект почувствуют на себе преимущественно граждане, которые официально, «по-белому» трудоустроенные, должным образом зарегистрированные и легально работающие предприниматели», – возмутился Батенко.

Также с критикой законопроекта выступила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«С заработной платы каждого гражданина Украины дополнительно снимается налог 5 процентов. А у нас, я напомню, 80 процентов людей находится за чертой бедности. То есть вы бьете по самым бедным людям, которым и так нечем платить ни за продукты, ни за коммуналку, ни за лечение, ни за что», – сказала она.

Тем не менее, повышение налогов поддержал 241 депутат. Законопроект был принят в первом чтении и отправился на дальнейшую доработку.