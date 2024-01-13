Удар США по Йемену. Тайная цель – ослабить Европу, посеяв хаос на морских путях

Какие последствия ракетных ударов США, Великобритании и их союзников по Йемену? Пока что всё выглядит так, что хуситы лишь усилились, а Красное море надолго стало крайне опасным маршрутом для европейских судовладельцев – и у Вашингтона есть в этом выгода, ведь он стремится ослабить ЕС и подчинять Старый свет американским интересам и в дальнейшем.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассуждает международный обозреватель Айнур Курманов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

В заявлении ВВС США говорится, что американские и британские силы при поддержке Бахрейна, Канады и Нидерландов нанесли удары по 60 целям на 16 объектах хуситов, в том числе применив «томагавки» с кораблей и подводных лодок. Пострадали якобы центры управления и контроля, склады боеприпасов, пусковые системы, производственные объекты и радиолокационные системы ПВО.

Но размеры точного ущерба пока неизвестны, так как сами хуситы по данному поводу молчат, а отчёты ВВС и ВМС США пока не дают реальной картины. Единственное, что было продемонстрировано, так это желание Вашингтона продолжать наносить воздушные удары по территории Йемена, сохраняя напряжённость в районе Красного моря.

Так, по информации ливанского телеканала Al Mayadeen высокопоставленный военный чиновник США сообщил журналистам, что цели были выбраны специально, чтобы минимизировать риск сопутствующего ущерба. На вопрос, приведут ли эти удары к снижению или сдерживанию возможностей хуситов, высокопоставленный представитель администрации ответил в том же разговоре, что США, не колеблясь, при необходимости используют дальнейшие ответные меры.

«Так что, возможно, это не последнее слово по этой теме», – сказал он.

По мнению Ахмеда Абуду, главы исследовательского отдела китайских исследований в Политическом центре ОАЭ, данные удары были на самом деле средством давления на Тегеран, чтобы он повлиял на свои прокси армии и снизил или прекратил давление на Израиль.

«Эти удары оформлены как акт самообороны на фоне атак хуситов на американские и британские военные корабли в начале этой недели. Однако, по сути, они предназначены для того, чтобы послать сигнал Ирану, чтобы тот взял под контроль своих доверенных лиц, и в качестве предупреждения о том, что эти удары могут быть расширены и включать в себя и другие цели шиитских ополченцев в Ливане, Сирии и Ираке», – подчеркнул эксперт в интервью агентству Al Arabiya.

При этом он приходит к выводу, что в краткосрочной перспективе американцы вряд ли смогут сдержать хуситов. Поскольку конечной целью является достижение сдерживания и поддержание престижа и власти США в регионе, то атаки, вероятно, будут продолжаться, поскольку хуситы «демонстрируют стойкость и неповиновение».

Фактически это означает превращение региона Красного моря и Аденского залива во все более милитаризованную территорию. Но, очевидно, что в Вашингтоне также заинтересованы в дальнейшей эскалации конфликта – как с целью втягивания в активное противостояние с хуситами Саудовской Аравии для того, чтобы свести на нет прежние мирные договорённости с Ираном при посредничестве Китая, так и для создания логистической проблемы Европейскому Союзу, являющемуся конкурентом для Соединённых Штатов.

Ведь сейчас по меньшей мере 12 судоходных компаний, в том числе итало-швейцарский гигант Mediterranean Shipping Company, французская CMA CGM и датская AP Moller-Maersk, приостановили транзит через Красное море из соображений безопасности. Британский нефтяной гигант BP в понедельник стал последней фирмой, объявившей, что теперь избегает эти воды.

Не надо забывать, что около 12 процентов мировой торговли проходит через Красное море, которое соединяется со Средиземным морем через Суэцкий канал. Нападения хуситов фактически изменили маршруты значительной части торговли, вынудив грузовые компании перемещаться по берегам Африки через мыс Доброй Надежды, что приводит к увеличению затрат и задержкам поставок топлива, продуктов питания и потребительских товаров.

Это подтверждает и Ахмед Хелал, директор The Global Counsel по странам Ближнего Востока и Северной Африки, который заявил телеканалу Al Jazeera, что «каскадное воздействие» кризиса оказывает на инфляцию.

«Крупные центральные банки снижают процентные ставки, чтобы бороться с инфляцией и снизить цены для потребителей. Но этот сбой в работе главной глобальной торговой артерии влияет на обычные товары и энергию, как на нефть, так и на природный газ», — сказал он.

Хелал добавил, что из-за нападений хуситов и продолжающихся перебоев с поставками природного газа в Европу в результате войны на Украине «европейские цены на природный газ подскочили на 12 процентов, цены на природный газ в Великобритании подскочили на 10 процентов, а цена на нефть также подскочила на 4 процента за последние 24 часа».

То есть, если смотреть глобально, то правящая американская элита этим самым втягивает Европу в омут беспросветного экономического коллапса, из которого она уже навряд ли вылезет. Поэтому в интересах США, чтобы этот конфликт теперь был долгим и вовлекал в себя всё новых участников для создания в этом критическом месте зоны постоянной нестабильности. Тогда как товарные потоки в Америку и обратно будут беспрепятственно и спокойно курсировать по Тихому океану.

Интересно, но этим Вашингтон также достигает и свою цель углубления раскола в исламском и арабском мире, так как уже очевидно, что сопротивляться с оружием в руках против этой агрессии намерены только хуситы при поддержке Ирана, тогда как остальные либо поддержали (как Бахрейн) коалицию США «Страж процветания», либо (как ОАЭ и Саудовская Аравия) открыли свое воздушное пространство для ударов по Йемену.

Правда в Эр-Рияде заявили рано утром в пятницу, что с «большой обеспокоенностью» следят за военными операциями, происходящими в регионе Красного моря, и за авиаударами по нескольким объектам в Йемене.

«Хотя Королевство подчеркивает важность сохранения безопасности и стабильности в регионе Красного моря, в котором свобода судоходства является международным требованием [и представляет] интерес всего мира, [Саудовская Аравия] призывает к сдержанности и избеганию эскалации в свете событий, свидетелями которых стал регион», — говорится в заявлении Саудовского агентства печати SPA.

Таким образом королевская семья пытается избежать вооружённого наземного столкновения с хуситами после длительного конфликта с ними в 2015-22 годах. Правда, те в свою очередь предупредили Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ, что своей помощью американцам и британцам они сами становятся частью западного фронта и втягиваются в войну с ними. Отмежевался открыто на Аравийском полуострове от США только один Оман, запретивший использовать странам НАТО своё небо.

Турция пока выразила своё недовольство началом операции лишь устами Реджепа Эрдогана, тогда как понятно, что Анкара не собирается становиться сейчас стороной конфликта. Тем не менее, заявление турецкого президента стало знаковым, так как он впервые обвинил открыто в агрессии еще и Лондон.

«Все эти действия представляют собой непропорциональное применение силы. В настоящее время Америка использует эту непропорциональную силу в Израиле и Палестине таким же образом. Англия уже сделала шаг в этом процессе вместе с Америкой и продолжает делать это. Они сейчас пытаются превратить Красное море в кровавую баню и пытаются бороться против йеменских хуситов, используя всю свою мощь в регионе», – процитировало слова турецкого лидера издание Нaber7.

Что же касается ущерба для хуситского движения «Ансар Аллах», то воздушный удар 12 января оказал на него минимальное воздействие при 5-ти погибших боевиках и, наоборот, только поднял уровень поддержки объединения внутри йеменского общества, что признаётся даже оппозиционными деятелями.

Так, известный в стране писатель и публицист Айдарус ан-Накиб, выступающий против хуситов, в своих комментариях местному изданию Yemen Now News указал на военную бессмысленность данной акции США, которая лишь укрепила позиции радикального шиитского движения.

«Американо-британские удары не причинят группировке хуситов никакого вреда, кроме уничтожения некоторых складов оружия, заводов по сборке дронов и стартовых площадок для запуска ракет. У Ирана есть чем в десятки раз компенсировать хуситам эти потери, но больше всего пострадали Йеменский народ, народы стран, окружающих южную часть Красного моря, и многие народы мира, которые будут платить двойную цену за товары. Но группа хуситов только восстановила свою репутацию, позиционируя себя как жертву американо-британской агрессии, мобилизуя миллионы йеменцев», – отметил политик.

И действительно «Ансар Аллах», более известная как хуситы, провела в Сане грандиозный митинг в поддержку Газы в пятницу днём, собрав миллионы йеменцев, по данным СМИ, связанных с хуситами. На кадрах с мероприятия была видна переполненная площадь Аль-Сабин, где протестующие несли палестинские и йеменские флаги.

Мобилизация произошла, когда хуситы продолжали отправлять ракеты и беспилотники в Красное море, игнорируя угрозы усиления военных действий со стороны Соединенных Штатов.

При этом официальный президент страны Махди Аль-Машат в своём заявлении Йеменскому информационному агентство SABA указал на необходимость дальнейшего предотвращения движения израильских кораблей в оккупированную Палестину, несмотря на американскую, сионистскую и британскую агрессию против йеменского народа:

«Мы говорим нашим братьям в Палестине и нашему народу в Газе, что наша кровь не более драгоценна, чем ваша кровь, и мы чисты совестью, что мы на самом деле участвуем вместе с вами, что Палестина не разбомблена в одиночку, и мы подтверждаем, что Палестина после сегодняшнего дня будет сражаться не одна».

И надо отметить, что борьба за освобождение палестинцев оказалась чрезвычайно популярна среди йеменцев. Некоторые аналитики утверждали, что до нападения на корабли в Красном море хуситы испытывали трудности с выплатой зарплаты и привлечением новых рекрутов.

Ситуация изменилась после того, как хуситы начали атаковать суда. В последние месяцы набор кадров резко увеличился, поскольку молодые йеменцы охотно вступают в армию в надежде сражаться за палестинское дело. По данным йеменского исследователя Николаса Брумфилда, недавно движение набрало более 20 000 новых бойцов. Он добавил, что новый корпус был назван в честь миссии ХАМАСа 7 октября «Наводнение в Аль-Аксе».

Данная атака США сейчас даже резко повысила шансы хуситов объединить весь Йемен под своим началом в самое ближайшее время, так как даёт возможность возобновить наступление на Мариб, последний оплот признанного Западом марионеточного правительства. Туда «Ансар Аллах» уже сосредоточил группировку в 50 тысяч солдат.

В то же время хуситы могут рассчитывать и на поддержку той же «Хезболлы» и исламских группировок с территории Ливана, которые в этот же день 12 января заявили об успешном нападении на израильских военных. А это говорит о том, что никакого завершения конфликта после разового воздушного налёта не будет, а противостояние будет только усиливаться, создавая угрозу превращения в полномасштабную региональную войну уже с участием Ирана.