Удар в канун 9 Мая оказался мощнее, чем после Крымского моста – военный эксперт

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После атаки на Крымский мост были более щадящие удары по украинской энергосистеме, чем нынешние атаки 7-8 мая по штабам российскими ракетами.

Об этом на канале партии «СР «За Правду» заявил военный эксперт, капитан 1-го ранга в отставке Василий Дандыкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тот удар, который был накануне Дня Победы, он был самый мощный, пожалуй, мощнее, чем после атаки на Крымский мост. И противник, конечно, не будет говорить о своих потерях, но потери он понёс существенные. Это как раз тот момент, который позволит уменьшить масштаб ударов и наступления противника. Если первые удары, как мы знаем, наносились по энергосистеме Украины, подстанциям, тепловым станциям, то теперь главное – это военные объекты и штабы управления различных группировок оперативно-тактических, и штабы бригад. Потому что нарушение управления – это важнейший момент любой операции – и оборонительной, и наступательной. Если противник лишается связи, лишается штабов, значит, на местах происходит дезорганизация, которая потом превращается в хаос и панику», – отметил он.

«Вот это отличает уже применение наших массированных атак, которые сейчас происходят», – сказал Дандыкин.