«Удар в спину!» – в Киеве под посольством ФРГ протестовали против «Северного потока-2»

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Новости Украины

В Киеве под немецким посольством националисты провели акцию протеста «Danke schön за Северный поток».

Своё возмущение под зданием дипведомства выразили несколько десятков радикалов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сначала выступил один из участников акции, который зачитал обращение посольству Германии на немецком языке. Националисты требовали, чтобы команда уже бывшего канцлера Ангелы Меркель понесла «ответственность за пакты с Путиным». При этом бандеровцы особо возмущались тем, что с запуском трубы «СП-2» на Украину перестанет поступать газ из России, с которой они якобы воюют.

«Если через пару месяцев Россия будет пытаться остановить поток через Украину, все поймут, что это произошло с молчаливого согласия нынешнего правительства Германии, и это автоматически лишает Германию статуса локомотива ЕС. Если она так прогибается перед российскими прихотями и способна сдать часть Европы России просто, чтобы заработать пару копеек, это не поведение лидера», – говорил главарь подшефной СБУ националистической группировки С14 Евгений Карась.

«Мы видим, как Московия хочет, чтобы Украина исчезла. Вообще Московия – это кладбище стран, которые уже исчезли. И сейчас Московия работает над тем, чтобы исчезла Белоруссия, Грузия, Молдова – она сделала всё, чтобы в ближайшее время все эти страны исчезли. Германия сейчас идёт на поводу этого кладбища. Построив «Северный поток», Германия хочет, чтобы Украина стала частью этого большого кладбища», – вещал другой участник акции.

Также националисты скандировали «Не финансируйте московский террор!».

При этом сами митингующие призывали европейцев финансировать Украину. Без просьб о материальной поддержке не обошлось практически ни одно выступление.

«Украина в прямом смысле выполняет функцию обороны Европы. Именно украинцы сейчас проливают кровь в интересах ЕС, в интересах Германии. Та поддержка, которую нам все сем лет предоставлял ЕС и США является жалкой, это правда. Мы благодарны, но если сравнить деньги, которые выделяют Украине США на военную сферу, и те деньги, которые они выделяли тому же Афганистану – это несоразмерные цифры, это на порядки меньшие деньги», – жаловался один из ораторов.

Он призвал «союзников» хотя бы изображать поддержку и не наносить ударов в спину.

«Удар в спину Украине. Этот «Северный поток-2», безусловно, позор для всего ЕС, это позор и предательство не только Украины, но и всей цивилизованной Европы, тех ценностей, которые они якобы декларируют», – возмущался националист.

В целом акция состоялась без происшествий, полиция не вмешивалась, к оцеплению у входа в посольство никто не приближался.