«Удар в спину ВСУ!» – во Львове ожидают резкого роста пацифизма по всей Украине
На Украине начались и стремительно распространяются антимобилизационные и пацифистские настроения, которые якобы являются «политической атакой» России.
Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил экс-депутат Верховной рады от запрещенной в РФ ВО «Свобода», львовский нацист Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Враг пользуется политическими методами подрыва нашего политического единства. Я думаю, враг готовит нам не один неприятный сюрприз на осень и зиму – не только в плане террористических ударов, а пытается бить изнутри, так сказать, бить в спину фронту. И для этого он будет использовать политические инструменты.
Русские откроют политический фронт там, где это может иметь разрушительный для Украины эффект, и они это хорошо понимают. Надо быть внимательными», – переживал Михальчишин.
Он заявил, что таким «политическим ударом Кремля» якобы является растущее нежелание украинских граждан отправляться на войну.
«Болевая точка, вокруг которой будет делаться политический диверсионный проект – это тема срыва мобилизации. Антимобилизационные настроения будут использованы российскими спецслужбами для кристаллизации поддержки в разных регионах Украины.
Я думаю, будут привлечены и правозащитные структуры, и ООН. Уже сейчас в соцсетях идёт активная подготовка к разогреву антимобилизационной проблематики, будут подогреваться пацифистские настроения. Готовится немалой силы удар с тыла в спину фронту на таком антимобилизационном векторе», – возмутился нацист.
Спасибо!
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