«Удар возмездия»: Бандеровцы обещают ответ, у патриотов вопросы

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Минобороны назвало сегодняшние запуски по Украине, осуществленные после долгого перерыва, «ударом возмездия» за рейд украинской ДРГ в Брянскую область.

Бандеровская пропаганда, хотя и признаёт невозможность перехвата новейших российских ракет, но всё равно подаёт случившееся так, чтобы настроить обывателей на скорую «перемогу». В России же трактовка об «ударе возмездия» вызвала вопросы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ответ на организованные 2 марта текущего года киевским режимом террористические акции в Брянской области Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар возмездия. Высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. В результате удара уничтожены места базирования ударных беспилотных летательных аппаратов, сорвана переброска резервов и железнодорожных перевозок иностранного вооружения, а также выведены из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

При этом спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат признал, что украинская ПВО не смогла сбить ни одной ракеты «Кинжал». По его словам, с такой атакой ВСУ сталкиваются впервые.

«Не припоминаю, чтобы была такая атака. В целом противник выпустил 6 «Кинжалов», использовались стратегические самолёты дальней авиации, МиГ-31 и так далее, на сегодняшний день имеем 81 пуск ракет», – сказал Игнат в эфире украинского ТВ.

Политолог Алексей Живов так объясняет массовое применение «Кинжалов».

«Удары обычными крылатыми ракетами и смертолетами имеют видимо недостаточную эффективность за счёт недостаточной точности, мощности боевой части и противодействия ПВО. Впервые запуски Кинжалов были такими массовыми. Обе стороны теперь будут анализировать опыт применения этого революционной оружия в реальных боевых условиях. Судя по первым данным – оружие мощное и эффективное. Но его цель не здания, а корабли и укреплённые штабы противника», – комментирует он, напоминая, что в теории «Кинжалы могут быть с ядерной боевой частью».

Полковник из ЛНР, военный эксперт Андрей Марочко объяснил важность удара:

«Такие удары уже хорошо себя зарекомендовали, поскольку нарушается логистика боеприпасов. Сейчас на фронтах даже один час играет колоссальное значение, и если те же боеприпасы прибывают с опозданием на линию соприкосновения, это может очень пагубно отразиться на ВСУ. Для наших войск это положительные моменты, поскольку именно в такие временные рамки очень хорошо проводить наступательные действия. Ракетные удары по украинской инфраструктуре имеют ещё и психологическое значение. Никто на Украине в безопасности чувствовать себя не может. В то же время гуманность наших войск не перестаёт удивлять мировое сообщество. Наносятся высокоточные удары, но жертв среди мирного населения практически нет, это тоже отмечают украинские СМИ», – заявил военный эксперт в эфире «Луганск Live».

Военный обозреватель Юрий Подоляка высказал своё мнение относительно «удара возмездия».

«Не знаю, насколько это ответ за Брянск, но он очень мощный. Он сковывает действия противника на Харьковском, Донецком направлении. Кроме того, что поражены объекты энергетической инфраструктуры, повреждена и транспортная инфраструктура. Это сковывает переброску личного состава. А именно сейчас украинское командование активно перегруппировывается, чтобы локализовать наши успехи в районе Артёмовска и попытается сформировать какую-то ударную группировку на одном из направлений. А для этого нужны развязанные руки в логистике. И этот удар будет очень сильно мешать перегруппировке войск», – объяснил Подоляка в эфире Первого канала.

Тем не менее, есть и скептические мнения.

«Вот что я не очень понимаю – так это «удары возмездия». Если командование уверено, что для принуждения врага к миру необходимы удары по инфраструктуре, то будет наносить их в плановом порядке и доводить дело до конца. Если удары по инфраструктуре не эффективны, то не надо их делать вообще. Ракеты пригодятся для других задач. Здравый смысл всё-таки на первом месте должен быть», – комментирует депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов.

«А 9 лет геноцида русских на территории бывшей Украины – это не повод стереть с лица земли террористов-сатанистов?» – отмечает доктор политических наук Игорь Скурлатов.

Впрочем, украинская пропаганда, еще недавно убеждавшая обывателя о том, что «у России заканчиваются ракеты», поспешила представить сегодняшние удары как свидетельство «агонии Кремля», уверяя, что никакого серьезного ущерба не нанесено.

Основные тезисы: Путин решил бить «дорогущим «Кинжалом», свою атаку русские специально приурочили ко дню рождения Тараса Шевченко.

«Противник…Путин лично…такого рода…это его личное… Поскольку «Кинжалов» мало, то решение принимает он», – почему-то запинаясь, сказал в эфире бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

«Такое на следующий день после визита Генсека ООН, плюс на день рождения Тараса Шевченко, мы же понимаем, мы же понимаем, что оккупанты – свихнувшиеся на каких-то символических датах», – вторил ведущий «рупора киевских соросят» – «Радио НВ».

«На «акцию возмездия» России нужно отвечать нашей акцией возмездия по их аэродромам. Тут будет очень кстати крутой беспилотник от Укроборонпрома дальностью полета в 1000 километров», – уже угрожает киевский политолог Юрий Романенко.

«Месть наша будет страшной. Она готовится. Вызревает. Наполняется густой, тягучей, тёмной силой отплаты. Возмездие неминуемо. Война придёт в Россию. Прилетит», – вторит боевик Юрий Касьянов, занимающийся созданием беспилотников для ВСУ.