Удар ВСУ перечеркнет все цели СВО – Карасев

Новости Украины

Украина может начать наступление в Запорожском и Херсонском направлении, чтобы выйти к Азовскому морю и Черноморскому побережью, а также в районе Лисичанска и Кременной ЛНР для предотвращения наступления войск РФ на Славянск и Краматорск.

Об этом в эфире YouTube-канала «Iton» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Что интересно сейчас? Где будет направление основного удара. Кто-то говорит о Запорожском направлении. Есть резон там подготовить резервы, наступать. Во-первых, можно отвоевать Запорожскую АЭС, а потом выйти к Азовскому морю. Начиная, туда, под Мелитополь, Бердянск – это Запорожская область. Это одно направление удара – выход к Азовскому морю, что очень важно. Потому что при всем успехе и освобождении Харькова, все-равно пока остается оккупированным Россией все Азовское побережье Украины. И Украина отрезана от Азовского моря. Ну, и по Черному морю, по Херсону и так далее, выходы на Черное море тоже остается на Украине, контроль над Черным морем на Украине остается ограниченным и проблематичным. Направление еще одного удара – это Херсон, Берислав, откуда начинался отвлекающий наступательный маневр ВСУ в конце августа этого года. Можно там тоже ожидать, потому что выход к Херсону, деоккупация Херсона, освобождение Херсона – это ключевое, выход на и Черноморское побережье, и на Крым. Есть еще одно очень интересное направление, если идти от Изюма, когда-то Изюм был воротами в зону АТО еще в 2014 году, основной логистический центр», – заявил Карасев.

По его мнению, удары по Лисичанску и Кременной Луганской области может перечеркнуть планы и цели СВО – выход на границы и освобождение ЛДНР.

«Это направление очень важное, может быть чувствительным для российских войск – это удары по Лисичанску, Кременной Луганской области, если с юга Харьковской области идти на север Донецкой, а также перерезание возможностей наступления российских войск и корпусов ЛДНР на Славянск и Краматорск. Что может полностью перечеркнуть не только планы по выходу российских войск на так называемые границы ЛДНР, что является на данный момент официальной целью СВО, так называемое освобождение ЛДНР. А с другой стороны это может дать возможности для прорыва в тыл на Донецк и таким образом полностью перечеркнуть все планы российского Генштаба и цели СВО», – объяснил украинский политолог.