Удар ВСУ уничтожил мост на территории России

06.06.2022  10:43 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров:
 
Военные преступления, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина
Новости Украины

Граничащий с Украиной поселок Теткино в Курской области подвергся обстрелу

Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем ТГ-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Граничащий с Украиной поселок Теткино в Курской области подвергся обстрелу Об этом сообщил губернатор...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Сегодня рано утром был вновь обстрелян поселок Тёткино в Глушковском районе. Удары наносились по мосту и местным предприятиям. Раненых и погибших — нет. Основной удар наносился по местному мосту, есть повреждения. Сильно пострадал ближайший двухэтажный жилой дом на 8 квартир и хозяйственные пристройки рядом. В доме посекло крышу, полностью выбиты стёкла. Сгорел автомобиль. Есть повреждения на территории сахарного завода», – написал Старовойт.

1 мая примерно на 67 километре железной дороги Суджа-Сосновый Бор в Курской области произошло частичное обрушение конструкций моста. Старовой тогда заявлял о диверсии. Железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов. Пострадавших не было.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть