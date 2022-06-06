Удар ВСУ уничтожил мост на территории России

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Новости Украины

Граничащий с Украиной поселок Теткино в Курской области подвергся обстрелу

Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем ТГ-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня рано утром был вновь обстрелян поселок Тёткино в Глушковском районе. Удары наносились по мосту и местным предприятиям. Раненых и погибших — нет. Основной удар наносился по местному мосту, есть повреждения. Сильно пострадал ближайший двухэтажный жилой дом на 8 квартир и хозяйственные пристройки рядом. В доме посекло крышу, полностью выбиты стёкла. Сгорел автомобиль. Есть повреждения на территории сахарного завода», – написал Старовойт.

1 мая примерно на 67 километре железной дороги Суджа-Сосновый Бор в Курской области произошло частичное обрушение конструкций моста. Старовой тогда заявлял о диверсии. Железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов. Пострадавших не было.