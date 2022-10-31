«Удар под дых» Украине будет нанесён из Херсона, – эксперты

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Новости Украины

Удержание плацдарма на правом берегу Днепра в Херсоне – важнейшая задача российской армии, поскольку именно отсюда можно впоследствии начинать смертельный для самостийного проекта удар сразу по нескольким направлениям.

Об этом говорили участники эфира на канале «Комбат ТВ», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы удержим правобережный плацдарм, то здесь ровная удобная местность, это степь распаханная. Вот – на Кировоград, и туда, отсекая Одессу», – отметил публицист Максим Калашников.

«Вариантов много нанесения ударов, это удобная местность [для наступления]. Это украм удар под дых. Есть огромная разница – или мы кидаем наступление на Луганском направлении, и Зеленский может спокойно там отступить километров на сто, устроив там разрушения. А здесь это именно удар под дых для них. Если бы хватило смелости на то, что предлагалось в конце марта, в начале апреля, с выходом на шоссе с Одессы на Киев с замыканием южной клешни нашей и северной, которая в Гостомеле, сейчас с недогосударством Украина было бы всё закончено. Не было бы таких огромных жертв», – сказал военный эксперт Максим Климов.

Он добавил, что первоочередной целю наступления ВСУ на Херсонском направлении является максимально возможное приближение к переправам российских войск через Днепр для нанесение артиллерийских ударов.

«Ключевой целью наступления укров было то, чтобы появилась возможность обстреливать Каховский мост уже не HIMARS. С HIMARS есть решение с точки зрения ПВО, снарядами, то есть они хотят подтянуть, чтобы стрелять ствольной артиллерией. Однозначно за Каховский мост нужно драться, отодвигать линию фронта и исключать возможность таких ударов. Сейчас там снабжение осуществляется понтонами, понтонная переправа, буксируемая катерами. Но для развертывания сколько-нибудь серьёзной группировки требуется соответствующая возможность по логистике. Существенное уточнение: Днепр замерзает – это старые данные, все последние годы уже климат изменился, замерзания там нет», – объяснил эксперт.

По его словам, в первую очередь, необходимо наладить бесперебойное сообщение через Днепр.

«Вопрос заключается в следующем – те катера в российской армии, которые там находятся, они тягают. Второй вопрос, по ним всё равно будут стрелять. Подойдёт дистанция, по ним начнут работать, будут потери. И здесь вопрос крайне остро стоит: у нас есть возможность, есть плавсредства, буксиромоторные катера Костромского третьего завода. Куча гражданских судов, которые чуть-чуть проигрывают по тяговым характеристикам, могут резко увеличить перевозки, обеспечить резервы, вплоть до высадки того же десанта через Каховское водохранилище. Обеспечить логистику на правый берег Днепра, чтобы у нас появилась возможность сохранить эту группировку для того, чтобы была возможность перейти в наступление. Потому что сейчас узкое горлышко у нас самое критичное – это снабжение правого берега», – добавил Климов.