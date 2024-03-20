Ударами по Белгороду Зе-власть убивает украинскую нацию – Мосийчук

Вадим Москаленко.  
20.03.2024 14:39
  (Мск) , Киев
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Белгород, Военные преступления, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Удары по «старым» территориям России ставят крест на возможности переговоров и фактически ведут к уничтожению украинской нации.

Об этом в видеоблоге журналиста Александра Шелеста заявил бывший депутат Верховной рады, участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ подразделения «Азов» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Удары по «старым» территориям России ставят крест на возможности переговоров и фактически ведут к...

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«Они ударами по Белгородской и Курской области сделали всё, чтобы не допустить никаких переговоров. Но в то же время… я понимаю если ты не хочешь идти на переговоры, когда у тебя есть человеческий, военно-технический ресурс, боеприпасы, финансы.

А когда у тебя во [показывает кукиш] везде, то это называется либо самоубийством, либо убийством нации, которая для тебя ничего не значит. Я другого объяснения просто не вижу», – возмутился бывший депутат.

Он пожаловался, что рейды по приграничным территориям России были организованы в ущерб снабжения основного фронта.

«Такие операции, как заход на Белгородскую область, они усиливались, там были и боеприпасы, и всё. А что у нас под Авдеевкой? А под Авдеевкой у нас жопа жопная. Мы откатываемся, не успевают строить оборонительные сооружения», – резюмировал Мосийчук.

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