Ударами по энергетике Россия лишает Украину возможности перебрасывать резервы, – Стариков

Ударами по украинским объектам энергетики Россия выводит из строя мощности для того, чтобы Украина не могла использовать их при переброске войск. Сама же РФ завершает формировать стратегические резервы, которые вскоре могут быть использованы в наступлении сразу на нескольких участках.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Что они сделали – они подготовили стратегические резервы, и в первом полугодии эти стратегические резервы будут готовы. Где-то к восьмому месяцу все будет готово, к возможной стратегической операции. А теперь к энергетике. Сами по себе войны выигрывает экономика, идеология, психология и, самое главное, логистика. Так вот, сами по себе удары по энергетике связаны с логистикой. Чем мы выигрываем именно в логистическом обеспечении на театре военных действий, на линии боевого соприкосновения? Потому что у нас внутренний контур, а у них внешний контур. Резервы перебрасываются с места на место, и когда они ударят в одном месте, во втором месте, мы быстро перебрасываем резервы. Так вот, они сейчас подготовили соответствующие резервы везде, вывели из строя энергетику, в том числе питание, которое идет на железнодорожный комплекс. Танк сам по себе можно перебросить трейлером, но один трейлер – один танк, а в железнодорожном составе это совершенно другое. Они хотят, когда они будут решать вопрос в военном плане, для того, чтобы мы не смогли перебрасывать резервы, мы не должны быть мобильны», – заявил Стариков.