Ударами по Крыму Украина его не вернет – экс-замначальника штаба ВМСУ

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Периодические ракетные атаки на Крым не помогут Украине восстановить контроль над полуостровом. Об этом в интервью «Радио НВ» заявил бывший заместитель начальника штаба ВМСУ Андрей Рыженко, передает корреспондент «Политнавигатора»

По мнению Рыженко, Украине для этого нужна сухопутная операция, но группировка российских войск в Крыму «очень-очень серьезная».

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«Уничтожить какой-то отдельный объект – это не означает, что взять под контроль Крым. Это маленький-маленький шаг на пути к этому. Нужно таких шагов делать как можно больше… Группировка там очень-очень серьезная, путей снабжения много. Потом, уничтожать Крымский мост полностью нет необходимости – для этого нужно очень много. Я сказал бы, сотни тонн взрывчатки, чтобы его уничтожить, возможно, тысячи даже… Я думаю, что освобождение будет требовать, опять же, наземной военной операции. Если тут не будет обстоятельств, которые связаны с таким стратегическим значением этого полуострова для Российской Федерации и так далее, тут могут быть разные факторы, но классика должна происходить», – Рыженко.