Ударами по Москве Запад пытается наказать вышедшие из-под его контроля страны – Коц

Цель украинских беспилотных атак на Москву – не только сорвать мероприятия в честь Дня Победы.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, есть несколько целей, я уверен, что первая и самая основная цель – это сорвать приезд на парад в Москву международных делегаций из почти трех десятков стран. То есть там, по-моему, 29 государств выразили согласие и готовность приехать, официально подтвердили свой приезд, и лидеры этих стран, делегаты этих стран представлены на высшем уровне, а это все-таки представители более чем половины населения планеты. Собственно, Украина сейчас пытается создать условия, при которых визиты мировых лидеров будут отменяться из соображений безопасности.

Я не говорю, что это состоится, я говорю, что это цель Украины. И это совершенно однозначно главная цель, а учитывая жесткую позицию по поводу участия в торжественных мероприятиях в Москве со стороны западных кураторов «незалежной», то можно предположить, что эти провокации с беспилотниками – не ее собственная инициатива, а все-таки подсказка извне. Ну или это такое собственное желание, которое подправлено одобрением своих хозяев.

Дело тут, конечно, не в том, что Европу корежит от наших праздников, хотя и это, конечно, тоже, просто сам факт того, что лидеры трёх десятков государств официально подтвердили готовность приехать в Москву, уже говорит о многом. В первую очередь этот факт говорит о том, что мир окончательно изменился. В нём нет больше никакого западного диктата, который своим перстом указывает, куда можно ехать, куда нельзя, когда можно, когда нельзя. И несмотря на открытое недовольство вот этого «золотого миллиарда», больше половины земного шара считает возможным поднимать решение самостоятельно, это о многом говорит, без оглядки на бывших колонизаторов из метрополии. Ну и так уж получилось, да, что объединяющим ядром для них стала Москва», – заявил Коц.