Ударили уже 100 раз, но Антоновский мост стоит – Арестович

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Новости Украины

Несмотря на то, что ВСУ нанесли уже под сотню ударов по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне, остановить движение по нему военных машин не удалось. Об этом в эфире телеканала ICTV заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Арестовича, военные автомобили все еще пользуются мостом, который уничтожить Украине не удается.

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«Через Антоновский мост только что прошло несколько единиц бронетехники, поэтому они очень аккуратно, россыпью движутся. Лишний раз запомните этот твит, когда в следующий раз вам захочется спрашивать про Крымский мост. По Антоновскому, наверное, приходов 100 уже было «Химарсов», и что? Пусть россыпью, пусть одинокими машинами, но все равно движутся. Это очень непростая вещь – уничтожать мосты Другое дело, что резко упала пропускная способность и это не может не сказываться на эффективности группировки, но тем не менее, все еще едут машины», – заявил Арестович.

Напомним, накануне ВСУ нанесли очередной удар по мосту, в результате как минимум двое человек из состава ремонтирующей сооружение бригады погибли и еще полтора десятка получили ранения.