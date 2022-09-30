Ударим по Крыму и Москве – Карасьов пугает ответами на «ядерные удары РФ»

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Новости Украины

В ответ на ядерные удары по Украине – США поставят Киеву дальнобойные снаряды, которые позволят бить по Крыму и даже по Москве.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Карасева, Штаты готовы передать дальнобойные РСЗО и боеприпасы к ним в ущерб своей безопасности.

«Хаймарсы» 500 километров бьют. И тогда Крымский мост, Крым, база черноморского флота, Москва, Подмосковье – вы что, все есть цели, разведка работает. Это самоубийство. Не ядерным даже американцы (ударят), а высокоточным, потому что высокоточное – более эффективное оружие сегодня. «Хаймарсы», ATACMS – еще круче. Поэтому, если надо, американцы дадут еще «Хаймарсов», своих, которые они для своих военных возможностей делают. И более того, это приведет к тому, что к России применят такие жестокие санкции, что даже вплоть до денуклеаризации, то есть, до разоружения ядерного, они все потеряют», – трепался Карасев.