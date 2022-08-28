Ударит ли Россия по военному штабу США в Киеве?

28.08.2022  14:55 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина
Новости Украины

Пентагон берет под свой контроль все логистические поставки оружия и планирование боевых действий на территории Украины

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный эксперт Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«В США будет анонсировано создание нового военного командования. США вступают в прямую войну с Россией. Без ввода туда американских войск, на территорию Украины, но, очевидно, теперь управление всей операцией, все логистические поставки оружия и разведывательной информации, планирование боевых действий, распределение и выдача целеуказания, все будет теперь в руках Пентагона», – сказал Коротченко.

Он подчеркнул, что то, как будет на это реагировать Кремль – большой вопрос.

«Какие красные линии можем перейти мы, что делать, если российские вооруженные силы обнаружат, например, американскую военную миссию, например, в Киеве, и где эта миссия будет располагаться? То ли в здании министерства обороны Украины или в американском посольстве? Какие решения в это связи мы можем принимать? Здесь очень много вопросов, на которые предстоит дать ответы нашим военным и совету безопасности России», – предостерёг военный эксперт.

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