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Новости Украины

Россия могла бы одним ответным ударом по украинской АЭС на границе с Польшей пресечь все попытки Украины устраивать теракты на запорожской станции, однако пока в большинстве своём военные преступления Киева остаются безнаказанными.

Об этом в эфире «Патриот» заявил директор Института политических исследований, политолог, государственный и общественный деятель Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперту задали вопрос, имеют ли русские моральное право жёстко отреагировать на диверсию США на «СП-2».

«Задаются вопросом сейчас сами американцы: значит, тогда русские могут, например, кабели порубать в Атлантическом океане», – добавил ведущий.

«Пока мы этого не делаем, как видите. Два месяца продолжают наноситься удары по Запорожской АЭС, но Россия – ни разу не ударила ни по одной атомной станции на территории Украины. Хотя, мне представляется, что если бы нанести хорошие удары по атомной станции, которая находится на территории Украины и еще недалеко от границы с Польшей, то эти обстрелы Запорожской АЭС прекратятся. Но пока этого не произошло. Мы видим, что Украина проводит теракты на территории ДНР и ЛНР восемь лет, но по приказу России они никогда никак не отвечали. Мне кажется, это – слабые позиции. Если одна сторона ведет полноценную террористическую войну, а другая сторона никакого ответа не дает, то та сторона, которая никакого ответа не дает – проиграет», – предупредил политолог.