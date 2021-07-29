29.07.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Россия, Украина
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«Ударом в челюсть пошлем Россию в нокаут»  – генерал ВСУ

Новости УкраиныУкраина должна готовиться к тому, чтобы победить Россию после того, как та ослабнет. Об...

Украина должна готовиться к тому, чтобы победить Россию после того, как та ослабнет.

Об этом в эфире меджлисовского телеканала ATR заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Кривоноса, подходящий момент для Украины может наступить в течение 10-15 лет.

«Нужно идти по двум направлениям – дипломатическому и непосредственно военно-дипломатическому и экономическому направлению. Продолжать бороться на дипломатическом фронте, показывать нашу способность и желание вернуть наши территории мирным путем, но при этом готовить свои вооруженные силы, свой народ к ситуации, когда если дипломатическим путем мы не сможем это решить, и Россия в определенных моментах будет ослаблена, подходящий момент может наступить в любое время в ближайшие 10-15 лет, использовать его», – сказал генерал.

«Но к этому нужно быть готовым, а не потом готовиться к тому, что Россия ослабнет, и мы начнем готовиться. Нет, мы должны сейчас уже к этому готовиться и наращивать свои военные мышцы для того, чтобы в любой момент ударить тем не сильным, но точным ударом в челюсть Российской Федерации, чтобы послать их в короткий нокаут», – заявил Кривонос.



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