Удары были точно в цель, восстановление займет годы – экс-депутат Рады о поражении ДнепроГЭСа

Недавние удары России по энергетической инфраструктуре Украины были нанесены очень точно. Объекты поражены настолько, что их восстановление займет годы. Об этом в эфире «Радио НВ» заявила экс-депутат Верховной рады Украины Виктория Войцицкая, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«К большому сожалению, тот удар, который был нанесен, непосредственно очень четки и точный, в ту часть ДнепроГЭС, которая отвечает именно за генерацию электроэнергии. Там повреждения очень серьезные», – скзаала депутат.

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«Нужно отметить, что враг изменил свою стратегию и тактику нанесения ударов по нашей энергосистеме. Если сравнивать, что они делали зимой 2022-го года, в начале 23-го года, то сейчас тактика и стратегия значительно изменилась. Тогда наносились основные удары по той части нашей энергосистемы, которая обеспечивает именно поставку электроэнергии потребителям. То есть Россия била по нашим высоковольтным подстанциям. А сейчас враг бьет именно по генерирующим мощностям, восстановление которых может занять очень длительный период времени. В отличие от подстанций, где мы заменяли поврежденные блоки, нам помогали привезти такое оборудование наши партнеры, и восстановление происходило условно быстро, это был горизонт пары дней, недель, месяцев, то сейчас мы говорим о месяцах, если не годах. Потому что восстановить такие объекты… их построить годы, а восстановить – это сложный процесс, он требует больших объемов средств и специалистов. И безопасности для них», – заявила Войцицкая.