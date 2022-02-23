«Удары по арсеналам приведут к капитуляции Зеленского»: Турчинов о перспективах Украины

23.02.2022  11:32 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Вооруженные силы, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Россия может авиаударами уничтожить украинские арсеналы с оружием и базы хранения техники, что приведет к поражению Киева.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший секретарь Совбеза Украины Александр Турчинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия может авиаударами уничтожить украинские арсеналы с оружием и базы хранения техники, что приведет...

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«В чем наша реальная проблема? Мы значительно уступаем ВКС РФ, у них серьезное преимущество в ракетах, потому что ракетная программа фактически Украиной не финансировалась. Безусловно, они попробуют нанести удары, когда начнется реальное обострение, по нашим базам хранения военной техники, по нашим арсеналам и складам», – сказал экс-секретарь СНБО.

Он призывает немедленно рассредоточить украинские боеприпасы и технику.

«Мы не можем позволить, чтобы потом Зеленский вышел и сказал: «Извините, нам нечем воевать, они взорвали наши арсеналы и склады». Это реальная опасность, это нужно делать немедленно», – заявил Турчинов.

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