Удары по электростанциям на Украине угрожают кризисом в Польше

20.10.2022  15:01 (Мск), Варшава
Анджей Доленга.  
Просмотров: 2882
 
Авторская колонка, Дзен, Польша, Украина, Энергетика
Новости Украины

Польские дипломаты уговаривают европейские столицы профинансировать восстановление энергетической инфраструктуры на Украине. И все это в контексте надежд Варшавы на импорт электроэнергии с Украины. Соглашения с Киевом по этому вопросу были подписаны уже несколько месяцев назад.

После разрушения около 40% критически важной энергетической инфраструктуры Украины, как и предсказывали некоторые эксперты, рассчитывать на поставки энергии из украинской системы на практике становится невозможно. Таким образом, расчеты, на которые ранее полагалось польское правительство, потерпели крах. Собственные источники энергии могут оказаться в дефиците. Ожидается энергетический кризис, с которым Варшава до сих пор не сталкивалась. Поставки с Украины должны были стать резервным источником в кризисной ситуации.

Польские дипломаты уговаривают европейские столицы профинансировать восстановление энергетической инфраструктуры на Украине. И все это...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


Теперь польские власти лоббируют в Европе поставки оборудования для восстановления электросетей. Согласно дипломатическим источникам, они делают это очень интенсивно, но до сих пор не было никакой реакции со стороны их западных партнеров. Это связано с тем, что все ожидают дальнейшего разрушения инфраструктуры на Украине. Поэтому инвестиции в их запуск могут оказаться выброшенными на ветер.

Кроме того, польские дипломаты должны добиваться и увеличивать поставки угля и топлива на Украину. Это последнее требование вызывает непонимание общественности. Польша сама борется с дефицитом угля и все более высокими ценами на топливо.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть