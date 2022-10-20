Удары по электростанциям на Украине угрожают кризисом в Польше

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Новости Украины

Польские дипломаты уговаривают европейские столицы профинансировать восстановление энергетической инфраструктуры на Украине. И все это в контексте надежд Варшавы на импорт электроэнергии с Украины. Соглашения с Киевом по этому вопросу были подписаны уже несколько месяцев назад.

После разрушения около 40% критически важной энергетической инфраструктуры Украины, как и предсказывали некоторые эксперты, рассчитывать на поставки энергии из украинской системы на практике становится невозможно. Таким образом, расчеты, на которые ранее полагалось польское правительство, потерпели крах. Собственные источники энергии могут оказаться в дефиците. Ожидается энергетический кризис, с которым Варшава до сих пор не сталкивалась. Поставки с Украины должны были стать резервным источником в кризисной ситуации.

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Теперь польские власти лоббируют в Европе поставки оборудования для восстановления электросетей. Согласно дипломатическим источникам, они делают это очень интенсивно, но до сих пор не было никакой реакции со стороны их западных партнеров. Это связано с тем, что все ожидают дальнейшего разрушения инфраструктуры на Украине. Поэтому инвестиции в их запуск могут оказаться выброшенными на ветер.

Кроме того, польские дипломаты должны добиваться и увеличивать поставки угля и топлива на Украину. Это последнее требование вызывает непонимание общественности. Польша сама борется с дефицитом угля и все более высокими ценами на топливо.