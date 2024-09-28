Удары по энергетике снижают боевой дух ВСУ – СБУшник

В случае продолжения ударов ВКС России по украинской энергетической системе, она может не пережить зиму. Об этом в эфире интернет-канала «Политэксперт» заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российская Федерация в качестве системы давления использует все, что связано с энергетикой. Сам президент Зеленский заявил, что 80% энергетики у нас уничтожено. Осталось 20%. Но, с учетом того, что строили отцы-основатели Украины, имеется в виду Украинская СССР, готовили Украину к ядерной войне… Вот эта система передачи электроэнергии, она была многократно дублирована. Поэтому это ж не ДТЭК это все сделал. Это ДТЭК просто взял то, что сделали коммуняки эти проклятые, они строили здесь. А нынешней ни одной линии еще что-то не построили. Поэтому вот эти 20%, если ударов не будет по распределению, то, в принципе, зиму мы пройдем. Если удары будут, то не пройдем», – сказал Стариков.

«Все, что связано с энергетикой, это система давления. Давление не только в военном плане, не только на линии боевого соприкосновения, давление там Покровское направление, Кураховское, Угледарское, а в том числе и в энергетики. Потому что война, это же не только линия боестолкновения, но это и тыл. Если тыл и войска не связаны друг с другом, и в тылу ещё хуже, чем в войсках, то это может привести к снижению морально-боевого духа личного состава. Потому что они же связываются со своими родными, спрашивают, а как у вас, а я тут воюю, а там еще хуже», – подытожил эксперт.