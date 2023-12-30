Удары по Харькову: Загадочный взрыв в самом крутом отеле города

Михаил Рябов.  
30.12.2023 22:40
  (Мск) , Москва
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Дзен, Происшествия, Украина, Харьков


Вечером ВС России нанесли несколько ударов по военным целям в Харькове. В частности, сообщается о поражении баз горюче-смазочных материалов, территории завода имени Малышева, железнодорожного узла, обеспечивающего переброску сил противника.

Однако украинские власти акцентируют внимание на попадании в два здания в центре города. Одно из них жилое, второе – самая фешенебельная гостиница «Харьков палас». Российские околовоенные паблики утверждют, что там размещались иностранные наемники. Украинская мэрия о погибших молчит, сообщая лишь о нескольких раненых. Назван лишь один пострадавший постоялец отеля – откомандированный из Великобритании воспевать ВСУ журналист.

Вечером ВС России нанесли несколько ударов по военным целям в Харькове. В частности, сообщается...

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Российский военкор Владимир Разин, к слову, называет цифру в 10 погибших из числа находившихся в «Харьков паласе».

Кстати, по некоторым данным, разрушения в гостинице могли быть результатом «кривой» работы украинских ПВО. Есть и более интересная версия – взрыв прозвучал внутри здания и просто совпал по времени с ракетной атакой. Остаётся лишь догадываться, кто мог быть еще среди гостей отеля.

Помимо Харькова, вечером также были нанесены удары по военным объектам в Одессе, Херсоне, Сумах, в Черниговской области, а также в занятой ВСУ части Донбасса.

Сейчас несколько роев российских ударных беспилотников продолжают разряжать украинское ПВО и подбираться к новым целям.

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