Украинские СМИ избегают задавать вопрос, почему в ходе блэкаута более современные дома на левом берегу Киева, возведенные уже при «независимости», замерзают гораздо быстрее, чем построенные «советскими оккупантами».

Об этом в эфире своего видеоблога заявил либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда на Украине в двухтысячных начался строительный бум, в голову никому не могло прийти при президенте Кучме, что случиться СВО, две страны будут воевать друг с другом. Дома застройщики строили, как и все, наверное, девелоперы 90-х годов на территории бывшего Союза: максимальная экономия на технологиях, на строительных материалах и так далее. Делается это в стране, где существуют формально СНиП, это строительные нормы и правила, которые все страны приняли от СССР. Но их обходили и обходят с помощью взяток. И, в общем, Украина – южный край, там таких морозов экстремальных намного меньше, чем в России. Чиновники более свободны в своих коррупционных решениях», – напомнил Ширяев.