Удары по Киеву вскрыли гниль украинских самостийных застройщиков

Максим Столяров.  
24.01.2026 23:07
  (Мск) , Москва
Просмотров: 770
 
Киев, Коррупция, Строительство, Украина


Украинские СМИ избегают задавать вопрос, почему в ходе блэкаута более современные дома на левом берегу Киева, возведенные уже при «независимости», замерзают гораздо быстрее, чем построенные «советскими оккупантами».

Об этом в эфире своего видеоблога заявил либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда на Украине в двухтысячных начался строительный бум, в голову никому не могло прийти при президенте Кучме, что случиться СВО, две страны будут воевать друг с другом.

Дома застройщики строили, как и все, наверное, девелоперы 90-х годов на территории бывшего Союза: максимальная экономия на технологиях, на строительных материалах и так далее. Делается это в стране, где существуют формально СНиП, это строительные нормы и правила, которые все страны приняли от СССР.

Но их обходили и обходят с помощью взяток. И, в общем, Украина – южный край, там таких морозов экстремальных намного меньше, чем в России. Чиновники более свободны в своих коррупционных решениях», – напомнил Ширяев.

«Вот сейчас выяснилось, что огромное количество домов по такому параметру, как теплопроводность, непригодны. Его нарушение приводит к тому, что у тебя дом при минус 20 должен остыть до нуля за какой-то срок определенный, и у чиновника есть запас времени, чтобы прислать аварийную бригаду.

А он резко теряет тепло, остывает, и трубы размораживаются и лопаются неожиданно быстрее, чем заложено во все нормативы. Это вот как раз и расплачиваются все за те взятки, которые когда-то застройщик принес чиновнику, и обошел эти СНиП.

К этому привели не просто еще российские бомбардировки, это первопричина. Но еще и объяснить-то надо, почему на левом берегу дома новые, которые вот только что ввели, теряют тепло быстрее, чем советские дома на правом берегу», – добавил выступающий.

Метки: , , ,

