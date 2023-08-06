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Сегодняшние удары по мостам на севере Крыма посрамили военных комментаторов, которые накануне уверяли, что в ближайшие несколько дней Украина не сможет применять британские ракеты Storm Shadow.

Такие прогнозы делались, исходя из поражения в субботу военного аэродрома на Западной Украине, где, как предполагалось, базировались самолёты Су-24, модернизированные под применение НАТОвских вооружений.

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«Ну что ж, Киев довольно внятно показал, что носители ракет Storm Shadow базируются не только на аэродроме в Староконстантиновке, Хмельницкой области. Будем искать», – прокомментировал военкор Александр Коц.

С ним соглашается волонтер Алексей Живов.

«Из логики вчерашних попаданий следовало, что носители и ракеты уничтожены. Сегодня после атаки мостов нам дали понять, что нет. Удары по гражданским мостам не нанесут большого вреда военной логистике. Опыт прошлого поражения показал, что закрытые Чонгарского моста не критично и для гражданских. Тут сугубо террористический эффект».