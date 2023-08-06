Удары по мостам на севере Крыма посрамили военных комментаторов

Михаил Рябов.  
06.08.2023 16:23
  (Мск) , Москва
Просмотров: 2598
 
Война, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


Сегодняшние удары по мостам на севере Крыма посрамили военных комментаторов, которые накануне уверяли, что в ближайшие несколько дней Украина не сможет применять британские ракеты Storm Shadow.

Такие прогнозы делались, исходя из поражения в субботу военного аэродрома на Западной Украине, где, как предполагалось, базировались самолёты Су-24, модернизированные под применение  НАТОвских вооружений.

Сегодняшние удары по мостам на севере Крыма посрамили военных комментаторов, которые накануне уверяли, что...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Ну что ж, Киев довольно внятно показал, что носители ракет Storm Shadow базируются не только на аэродроме в Староконстантиновке, Хмельницкой области. Будем искать», – прокомментировал военкор Александр Коц.

С ним соглашается волонтер Алексей Живов.

«Из логики вчерашних попаданий следовало, что носители и ракеты уничтожены. Сегодня после атаки мостов нам дали понять, что нет. Удары по гражданским мостам не нанесут большого вреда военной логистике. Опыт прошлого поражения показал, что закрытые Чонгарского моста не критично и для гражданских. Тут сугубо террористический эффект».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть