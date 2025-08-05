Удары по НПЗ привели к подорожанию бензина в РФ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Цены на бензин в России выросли, обновив исторический максимум.

Одной из причин тенденции стали украинские удары по российской энергетической инфраструктуре, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Цены на бензин АИ-95 на Петербургской бирже по территориальному индексу европейской части России 4 августа выросли на 1,08%, до 77,001 тыс. руб. за тонну. Это новый исторический рекорд. Предыдущий максимум по этой марке был в сентябре 2023 года — 76,876 тыс. руб., АИ-92 на бирже подорожал на 1,16%, до 66,64 тыс. руб. за тонну, дизельное топливо — на 0,5%, до 58,13 тыс. руб. за тонну», – пишет «Коммерсант».

Цены выросли, несмотря на правительственный запрет на экспорт бензина для производителей, выпускающих более миллиона тонн в год.

Источники издания на рынке связывает рост котировок с атаками БПЛА на НПЗ 2 августа, из-за чего могли быть повреждены установки первичной переработки сырья суммарной производительностью около 40 тысяч тонн в сутки.

По словам собеседника, восстановление установок может занять от месяца до полугода.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на днях были поражены НПЗ в Рязани и Новокуйбышевске (Самарская область).

Агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, пишет, что Рязанский НПЗ после атаки прекратил работу двух установок первичной переработки нефти, а НПЗ в Новокуйбышевске остановлен полностью.