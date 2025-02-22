Удары по объектам газодобычи поставили Украину в безвыходное положение

Игорь Шкапа.  
22.02.2025 12:34
  (Мск) , Киев
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Газ, Дзен, Россия, Украина, Энергетика


Россия смогла серьезно ухудшить ситуацию с обеспечением Украины газом.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор энергетических программ киевского Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Россия смогла серьезно ухудшить ситуацию с обеспечением Украины газом. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

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«Мы видим, что в последний месяц идут систематические атаки по инфраструктуре, связанной именно с газодобычей», – сказал Омельченко в интервью антроссийскому пропагандистскому изданию «Новое время».

Он сокрушается, что удары идут в тот период, когда Украине газа не хватает и когда он наиболее нужен», поскольку сейчас пришли морозы. При этом он указывает, что сейчас в подземных хранилищах минимум газа – около 8% от проектных объемов.

«То есть где-то 2,7 млрд кубометров осталось. А импортный газ сейчас очень дорогой. И с учетом этих факторов русские выбрали наиболее болезненную и чувствительную цель, по которой можно наносить удары – это объекты газодобычи», – плачется эксперт.

По его словам, в сутки Украина потребляет 50 миллионов кубометров газа собственной добычи, около 60 миллионов – из подземных газохранилищ, еще 15−20 миллионов докупает на внешнем рынке.

«Если бы сейчас у нас было газа на 1−1,5 млрд кубических метров больше, то проблем не было бы. Мы бы сэкономили сотни миллионов долларов, которые мы должны сейчас тратить на импорт. Сейчас у нас ситуация почти безвыходная, потому что мы к ней не подготовились. Нужно было больше закупить газа летом», – резюмировал Омельченко.

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