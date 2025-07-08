Удары по ТЦК – самый удачный ход России по привлечению симпатий украинцев – Арестович

Наметившаяся системная работа ВС России по украинским территориальным центрам комплектования ВСУ – это самый удачный ход РФ по привлечению на свою сторону украинского населения.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Финальная ее точка, чтобы народ взбунтовался против власти и возникла ситуация в идеале для россиян, когда их приглашают как защитников от власти украинской, от тех же ТЦКшников. Это сюжет 17-18 века, хорошо известный. Казацкая старшина так правила своим любимым народом, что российские воеводы во многом были защитниками от произвола казацкой старшины. Осталось повторить этот хорошо известный сюжет. И они к этому идут…

Поэтому из всех ходов стратегических, которые могла сделать Россия в этой войне, это один из самых удачных. Посмотрим, как далеко это сможет все зайти, но если мы говорим об Ахиллесовой пяте или о трещине, то это очень перспективное направление для россиян», – заявил Арестович.