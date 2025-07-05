Похоже, что бандеровская верхушка в Киеве ломает голову и не знает, как справиться с радостью простых украинцев после известия о нанесении Россией серии ударов по ТЦК, где производится насильственная мобилизация в ряды ВСУ.

Показательно путанное выступление на канале «Прямой» секретаря оборонного комитета Верховной рады, полковника СБУ Романа Костенко, комментировавшего поражение здания военкомата в Полтаве.

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Он убеждал, что удары по ТЦК с целью срыва мобилизации являются слишком дорогостоящими для России (у которой, как еще недавно утверждала укро-пропаганда, ракеты вот-вот закончатся). Однако тут же Костенко признал, что «Искандеры» и «Калибры» зачастую наводят сами украинцы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если честно, я не вижу смысла им бить по ТЦК, это просто трата ресурса. …Не думаю, что это будет массово. Возможно, у них появилась какая-то информация. Мы же тоже должны понимать, что русские перед тем, как куда-то бить, проводят детальную разведку, и не только спутниковую. У них есть агенты, которые работают. … И мы не знаем, какую информацию и кто им даёт. Часто люди, которые просто хотят заработать денег, мы тоже это отслеживаем, приходят и говорят – «а вот там есть цель», – получают деньги. Иногда ракеты попадают в места, где нет, но мы понимаем, что эту цель кто-то «подсветил». Возвращаясь к ТЦК, мы не знаем, было ли намерение сорвать [мобилизацию], однако у нас не все отделения ТЦК сейчас находятся в зданиях ТЦК», – бормотал Костенко.

Несмотря на сбивчивые показания СБУшника, с украинской стороны есть информация, что после того удара как минимум несколько военных получили ранения, отдельные источники указывают на наличие погибших.