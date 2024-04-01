Удары по Украине никак не истощают ракетный потенциал России – Кучеренко

Несмотря на усилившиеся удары по объектам на территории Украины, Россия не истощает, а наоборот, накапливает свой боевой потенциал.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости.Live» заявил экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему Россия не совершала таких обстрелов в январе-феврале, когда энергосистема была дефицитной, были морозы? Вреда можно было нанести больше. А сейчас более-менее тепло, конец отопительного сезона, и он активизировался. За этим стоят определённые геополитические причины », – рассуждал Кучеренко.

«Что касается истощения России… с одной стороны, я вынужден патриотически кричать: «Да, Россия истощается, мы их добиваем». Конечно, я не разведчик, у меня нет доступа к секретной информации, но у меня не создаётся впечатления, что у них заканчиваются ракеты.

Наоборот, я вижу усиление обстрелов ракетами и дронами. И, по моей информации, они наращивают производство ракет, перестроили свою промышленность на военные рельсы. И ракеты они сегодня не растрачивают, а наоборот, копят», – добавил он.