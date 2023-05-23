Удары по Украине носят накопительный характер – Сладков

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Благодаря системным ударам российской армии по объектам на Украине ВСУ теряют боеспособность, лишаются складов с вооружением, личного состава, и не могут перейти в наступление.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил российский военкор Александр Сладков.

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«Это накопительный эффект, это нарушение возможностей восстанавливать технику, ее перевозить, складировать боеприпасы, создавать какие-то центры для обучения специалистов или для концентрации наемников. Безусловно, то, что разрушается, оно никогда не возвращается вновь. Разрушаем, наносим урон противнику – естественно, мы наблюдаем накопление эффекта. И многие действия, которые мог бы предпринять противник, мы срываем», – сказал военкор.

«Бьем и по штабам, и по командующим, и по каким-то командирам, наемникам, местам дислокации – и временным, и постоянным, технически это возможно – направлять ракеты и во Львов, и к польской границе на украинскую территорию, и к молдавской границе в Одесскую область, но противник достойно восстанавливает кое-какие ресурсы, мы снова их уничтожаем, они опять не могут их применять», – заявил Сладков.