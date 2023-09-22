Удары ракетами по Крыму будут только нарастать – Марочко

Удары по Крыму ракетами будут только нарастать, потому как они приносят моральное удовлетворение Киеву и вызывают аплодисменты националистов и радикалов. Со стороны сил противовоздушной обороны принимаются соответствующие меры, о которых не стоит говорить вслух.

Такое мнение в эфире НТС высказал военный эксперт, подполковник в отставке из Луганска Андрей Марочко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже если бы я это всё знал, я бы просто не сказал, потому что мы помогли бы противнику, который нас тоже смотрит. И это нужно чётко понимать и осознавать. Но в целом, анализируя поступающие сводки, все меры принимаются. Давайте вспомним хотя бы массовую атаку дронами, которую прежде нигде не было, когда 42 аппарата сразу летели на территорию Крыма. 9 были уничтожены ракетами, то есть ПВО сработала, и 33 были подавлены средствами РЭБ. В принципе из этого можно понять, что есть комплексная защита полуострова, и она должна быть хорошо продумана. Потому что всё-таки сил и средств не так уж много, их нужно грамотно расставить таким образом, чтобы не было бреши в воздушном пространстве, чтобы был такой своеобразный купол над полуостровом. Я думаю, это уже всё сделано», – считает эксперт.

По его словам, нужно учитывать, что противник «тоже не дурак» и просчитывает свои удары, вплоть до того, сколько у наших комплексов осталось ракет, сколько нужно времени для перезарядки.

«Это мы уже на себе ощутили, когда здесь были «Панцири» – они запускали ложные цели в таком количестве, чтобы просто разрядить этот комплекс. Чтобы была перезарядка, нужен определённый промежуток времени, и именно в этот промежуток наносили настоящие удары. Таких вот попыток со стороны противника очень много, в том числе ракеты- обманки AMD, которые вместе со Storm Shadow, или те, которые просто слепят наше ПВО и много-много ещё чего. Поверьте, те, кому нужно заниматься этим вопросом, они им занимаются, просчитывают, разрабатывают. Есть квалифицированные специалисты, которые разбираются в этом очень хорошо, и вот на них вся надежда, потому что действительно противник коварен. И здесь нужно внимательно относиться ко всем заявлениям и поставкам», – отметил Марочко и добавил, что интенсивность ударов по Крыму будет только нарастать.

«То, что будут наносить удары, к сожалению, здесь я не могу порадовать жителей полуострова – у них Крым приоритет номер один. Потому что уже точили зубы с 2014 года, не имели возможность, потому что их держали за руки кураторы, какие-то совершать такие крупномасштабные удары. Теперь же у них полностью развязаны руки, и они пытаются наверстать упущенное. Мы-то это всё с 2014 года на себе ощущаем, а они вот теперь пытаются отыграться за все свои неудачи. Более того, эти дальнобойные ракеты, которые они сейчас используют, они приносят желаемый эффект на Украине, когда националисты и радикалы хлопают в ладоши и радуются тому, что страдает мирная гражданская инфраструктура», – заключил Марочко.