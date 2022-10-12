Удары РФ по инфраструктуре заставят НАТО пересмотреть логистику военной помощи Украине

12.10.2022  18:41 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
Просмотров: 388
 
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Россия продемонстрировала возможность наносить удары по критически важным объектам инфраструктуры Украины, включая пути сообщений, а значит и поставляемая Западом военная техника для Киева может оказаться под ударом, не добравшись до пунктов назначения.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил завотделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО Дмитрий Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия продемонстрировала возможность наносить удары по критически важным объектам инфраструктуры Украины, включая пути сообщений,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Насколько изменили ситуацию российские удары по объектам инфраструктуры Украины – изменили. Поскольку теперь уже, даже если в публичном поле это не озвучивается, речь идёт о том, что СВО переросла свой формат, и фактически (если почитать российскую военную доктрину, там всё обозначено) речь идёт о возможности классификации конфликта на Украине как вооружённого конфликта. А это совершенно другой формат и совершенно другое военное планирование.

Я думаю, что эти вопросы будут подняты на встрече министров обороны стран НАТО, и решения, которые там будут приняты, будут в ближайшие дни обсуждены на внеочередном совете НАТО, который запрашивает Лиз Трасс (премьер Великобритании – ред.).

В этом же контексте, наверняка, будут рассмотрены возможности дополнительной военной помощи Украине вне контекста возможных вовлечённых стран НАТО. И здесь – не всё так хорошо, несмотря на различные заявления лидеров западных государств о том, что помощь не только не будет остановлена, но и будет наращиваться», – подчеркнул Данилов.

Под «не всё так хорошо» эксперт подразумевал риски ударов по логистической инфраструктуре, осуществляющей доставку военной помощи Украине к местам назначения.

«В свете российских действий будут подняты вопросы о том, каким образом логистически будет обеспечена эта военная помощь Украине, особенно в том, что касается поставки систем ПВО и ПРО. Здесь речь идёт о том, что Россия продемонстрировала возможность наносить удары по критически важным объектам инфраструктуры, включая и пути сообщений.

Конечно, последние информационные события, если мы будем складывать пазл этот вместе, включают решение о развёртывании совместной группировки российско-белорусских войск. Конечно же, это меняет контекст военного планирования и с одной, и с другой стороны. И здесь нужно будет принимать важные решения, в том числе, и по возможностям наращивания тылового обеспечения российской операции на Украине.

Это с одной стороны, а с другой – страны НАТО должны будут принимать соответствующие решения о том, каким образом в этих условиях сопровождать операцию со стороны Украины», – подчеркнул профессор.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть