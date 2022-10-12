Удары РФ по инфраструктуре заставят НАТО пересмотреть логистику военной помощи Украине

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Новости Украины

Россия продемонстрировала возможность наносить удары по критически важным объектам инфраструктуры Украины, включая пути сообщений, а значит и поставляемая Западом военная техника для Киева может оказаться под ударом, не добравшись до пунктов назначения.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил завотделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО Дмитрий Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Насколько изменили ситуацию российские удары по объектам инфраструктуры Украины – изменили. Поскольку теперь уже, даже если в публичном поле это не озвучивается, речь идёт о том, что СВО переросла свой формат, и фактически (если почитать российскую военную доктрину, там всё обозначено) речь идёт о возможности классификации конфликта на Украине как вооружённого конфликта. А это совершенно другой формат и совершенно другое военное планирование. Я думаю, что эти вопросы будут подняты на встрече министров обороны стран НАТО, и решения, которые там будут приняты, будут в ближайшие дни обсуждены на внеочередном совете НАТО, который запрашивает Лиз Трасс (премьер Великобритании – ред.). В этом же контексте, наверняка, будут рассмотрены возможности дополнительной военной помощи Украине вне контекста возможных вовлечённых стран НАТО. И здесь – не всё так хорошо, несмотря на различные заявления лидеров западных государств о том, что помощь не только не будет остановлена, но и будет наращиваться», – подчеркнул Данилов.

Под «не всё так хорошо» эксперт подразумевал риски ударов по логистической инфраструктуре, осуществляющей доставку военной помощи Украине к местам назначения.

«В свете российских действий будут подняты вопросы о том, каким образом логистически будет обеспечена эта военная помощь Украине, особенно в том, что касается поставки систем ПВО и ПРО. Здесь речь идёт о том, что Россия продемонстрировала возможность наносить удары по критически важным объектам инфраструктуры, включая и пути сообщений. Конечно, последние информационные события, если мы будем складывать пазл этот вместе, включают решение о развёртывании совместной группировки российско-белорусских войск. Конечно же, это меняет контекст военного планирования и с одной, и с другой стороны. И здесь нужно будет принимать важные решения, в том числе, и по возможностям наращивания тылового обеспечения российской операции на Украине. Это с одной стороны, а с другой – страны НАТО должны будут принимать соответствующие решения о том, каким образом в этих условиях сопровождать операцию со стороны Украины», – подчеркнул профессор.