Удары западными ракетами вглубь России не оправдают цели – Кедми

Анатолий Лапин.  
27.09.2024 20:40
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


У США и всего блока НАТО нет такого количества дальнобойных ракет, которые они могли бы передать Украине для ударов вглубь территории России.

Об этом в эфире информагентства БелТА заявил израильский военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У США и всего блока НАТО нет такого количества дальнобойных ракет, которые они могли...

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По мнению Кедми, совокупность затрат на производство этих ракет… и времени, которое на это потратится, несоизмеримо с тем уроном, который могли бы нанести такие удары.

«Во-первых, таких ракет у НАТО мало, и в Соединенных Штатах мало. И их использование, особенно с довольно низким коэффициентом полезного действия, исходя из хорошей, самой лучшей сегодня в мире системы противоракетной и противовоздушной обороны России на всем пространстве, их коэффициент полезного действия будет очень низким. То есть, расход на поражение одной цели, он непомерно высокий – и этих ракет не хватит. Эти ракеты дорогие, производство одной ракеты – от года и больше», – отметил он.

«То есть, чтобы произвести достаточное количество ракет для серьезной атаки на Россию, сегодня НАТО надо начать производство, результаты которого будут через два года. То есть, и количественно, и качественно это приведет к небольшим успехам с точки зрения атакующей стороны. И тут возникает вопрос, который натовские генералы почти все даже не задают себе – а какова будет реакция России?», – заключил Кедми.

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