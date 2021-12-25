Удастся ли России «принуждение к миру» Google и Facebook

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24 декабря мировой суд Таганского района г. Москвы рассмотрел два дела в отношении иностранных IT-компаний Google LLC и Facebook Inc (ныне Meta Platforms) и признал их виновными за повторный отказ блокировать запрещенный в России контент. Впервые российским судом назначены штрафы, составляющие долю от выручки указанных компаний за год в России, а именно: 7,22 млрд рублей для Google LLC и 1,99 млрд рублей для Facebook Inc.

Об этом сообщает Роскомнадзор на своем официальном сайте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Компании игнорировали многочисленные требования Роскомнадзора в отношении следующих категорий материалов: разжигающих религиозную рознь, оскорбляющих чувства верующих и (или) направленных на раскол многонационального и многоконфессионального государства; с недостоверной общественно значимой информацией; пропагандирующих индифферентное отношение к жизни и здоровью несовершеннолетних («зацепинг», «руфинг», совершение умышленной асфиксии); пропагандирующих взгляды и идеологию экстремистских и террористических организаций, а также содержащих признаки героизации террористов; с инструкциями по изготовлению взрывчатых веществ», – говорится в сообщении.

На текущий момент неудаленными остается более 2 тыс. материалов в Facebook и Instagram. У Google неудаленными остается более 2,6 тыс. материалов.

«Первоначально штрафы были небольшими, но постепенно мы включаем те механизмы, которые предусмотрены российским законодательством. Для сравнения могу сказать, что объем штрафов в ЕС уже доходит до 10 млрд долларов, а с 2022 года за не содействие работе органами государственной власти Евросоюз будет предусматриваться 1% оборотного штрафа, при рецидивах это будет значительно повышаться, и может доходить до 6% от дохода либо от оборота», – прокомментировал решение суда глава временной комиссии Совета Федерации РФ по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

Сенатор Алексей Пушков отмечает, что конфликт долго назревал и закономерно произошел.

«Если в компаниях не предполагали такого развития событий, это означает, что они плохо слушали или вовсе не слушали, о чем их много раз предупреждали. Если же их руководство считает, что сможет навязать России свои т.н. «правила сообщества» вместо российских законов, то это глубокое заблуждение», – написал Пушков в своем телеграм-канале.

В лагере российских либералов традиционно обвинили российские власти в косности, удушении прогресса и преследовании оппозиции.

«И это несчастье нас ждет, потому что нами правят люди, которые помимо того, что не просто непросвещенные, они не понимают ценности каких-то современных возможностей. Они также и русскую историю знают плохо, как и социальные сети», – заявил в эфире «Эха Москвы» политолог Глеб Павловский.

Ему вторит либеральный публицист Сергей Пархоменко.

«Претензии к этим компаниям, которые российские власти выдают, касаются не наркотиков, самоубийств, порнографии, а политических сюжетов, прежде всего – расследований российских журналистов или расследовательских групп. И второе – это непосредственнее общение разного рода общественно-политических структур со своими сторонниками в важные моменты, например, во время выборов», – считает Пархоменко.

Политолог Сергей Карнаухов, проанализировав западные СМИ, констатирует, что они транслируют примерно такой же нарратив.

«Угадайте с первой попытки за кого были выписаны эти штрафы, по мнению, например, The Washington Post? Правильно, что тут гадать, это все из-за Навального! А также фильма о «дворце Путина». Других версий у них нет!», – пишет Карнаухов.

Еще часть российских наблюдателей опасается, что решение Таганского суда не будет исполнено, и это вынудит власти идти на более жесткие меры.

«Ютуб под угрозой закрытия», – написал глава коалиции «Третья Сила» Игорь Скурлатов.

«У Google «приземлённая» лавка в России есть, но там в жизни не было таких денег. Что до Meta (Facebook), то у него в России нет ничего, вообще ничего. Стало быть, судебный приказ слать некому и некуда. Разве что Цукербергу по месту жительства. В общем, придётся либо отползать, либо замедлять и блокировать все: YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram и… Android. Пока перспектива такая», – прогнозирует экономист Никита Кричевский.

Первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич предлагает запретить чиновникам и работникам госкорпораций в России пользоваться мессенджером WhatsApp на законодательном уровне. Он предположил, что компания Meta в ответ на назначенный судом в Москве оборотный штраф может пригрозить «закрыть WhatsApp для чиновников».

«Лучше мы уйдем сами организованно, чем нас оттуда выбросят», – сказал Малькевич.

«Предупреждая ваши стенания по поводу «уйдут же, Глеб Егорович, ей Богу, уйдут», скажу следующее: не уйдут – терять такой рынок как Россия и такие деньги, которые они здесь зарабатывают, совершенно не с руки, тем более, что эта ниша мгновенно будет заполнена другим «крупняком», – успокаивает паникеров политолог Алексей Мухин.

Глава совета Фонда развития цифровой экономики, бывший советник российского президента по вопросам развития интернета Герман Клименко полагает, что IT-корпорации пойдут на переговоры с властями и какие-то уступки.

«Сложно предсказать, как поведет себя Гугл и Фейсбук, потому что в их объеме эти платежи мизерные, но мы помним историю, когда Гугл заплатил 450 млн рублей штрафа за то, что он не давал на андроиды ставить продукцию Яндекс. Они были вынуждены заплатить и разрешить. Поэтому сама плата штрафа предусматривает признание проблемы, которую надо решать. Процесс перейдет в переговорную стадию, и стороны договорятся», – прогнозирует Клименко.

Действительно утром 17 сентября, за два дня до Единого дня голосования, «Apple» и «Google» удалили запрещенное приложение Навального с порталов «App Store» и «Google Play», а «YouTube» начал удалять видеоролики, связанные с этим запрещенным контентом. Этому предшествовало политическое решение властей о давлении на компании.

Политолог Максим Жаров предлагает включить вопрос «укрощения Гугла» в повестку больших переговоров с США по безопасности, которые сейчас проходят.

«Российское «принуждение к миру» в отношении Google и Facebook сработает только в том случае, если оно проводится в координации с теми силами в американской элите, которые устроили пару месяцев назад «укрощение Цукерберга». У Белого дома только два пути. Или поддержать тут Россию в рамках диалога по кибербезопасности, или устроить России второе «дело ЮКОСа» в судах. Если бы сейчас кто-нибудь в Кремле догадался бы четко проартикулировать для администрации Байдена первый из этих вариантов — это было бы неплохое развитие в игре на повышение ставок по Украинскому кейсу», – пишет Жаров.