Удавка для сербов: Северная Македония присоединилась к НАТО

20.03.2020, Белград, Алексей Топоров

Северомакедонский президент Стево Пендаровски подписал документ о присоединении его страны к Североатлантическому альянсу, ответив на официальное приглашение генсека военного союза Йенса Столтенберга.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этим документом я, как президент государства, торжественно заявляю, что Республика Северная Македония присоединяется к Североатлантическому договору и привержена обеспечению соблюдения и реализации всех положений, содержащихся в этом Соглашении, – заявил после подписания документа о присоединении страны к НАТО Пендаровски. – Уважаемые сограждане, это последний политический акт, после которого наша страна официально вступает в Альянс. В это стоило инвестировать, потому что мы обеспечиваем нашим будущим поколениям стабильность, безопасность и процветание. Давайте будем счастливыми!».

Ранее, после того, как все страны-участницы НАТО одобрили протокол о вступлении Северной Македонии и передали его руководству США, тем самым соблюдя все формальности, приглашение было направлено премьеру страны Оливеру Спасовски. Автором послания стал генсек Альянса Йенс Столтенберг.

«От имени всех государств-членов я имею честь пригласить вас присоединиться к Североатлантическому договору», – написал Столтенберг в письме. – Позвольте мне воспользоваться возможностью выразить свое удовлетворение, а также удовлетворение всех государств-членов НАТО предстоящим вступлением Северной Македонии в Североатлантический союз».

Таким образом, из республик бывшей Югославии только Сербия и Босния и Герцеговина остаются вне членства НАТО. Белград исповедует принцип нейтралитета принципиально, как государство в свое время пострадавшее от натовской агресии и частично утратившее субъектность.

В Боснии подобный нейтралитет отстаивает только сербская община, а бошняки и хорваты также выступают за присоединение постюгославской республики к Североатлантическому альянсу.