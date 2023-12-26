Удержание территории приведет к потере населения Украины, – Карасев

Украине бесполезно удерживать свои территории, если при этом разрушается ее экономический потенциал, а население массово покидает страну.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости LIVE» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже сейчас удержание территории – мы можем удерживать и удерживаем ее, но вопрос в том, что вымывается то, что называется потенциал времени, потенциал экономический, демографический, человеческий капитал – как угодно. Потому что люди будут уезжать и уезжают. И возвратятся ли они назад или нет – вопрос. Уже понятно, что многие не возвратятся, они уже там два года живут, устроились и все, кто сюда вернется. В этом проблема, когда Блинкен или в газете «Нью-Йорк Таймс» пишут о том, что нарратив какой – Путин проиграл, Украина победила, потому что она сохранила себя как суверенное государство со столицей в Киеве и оккупированы только 20% территории. Поэтому главная задача сейчас в этой войне – это удержать эти 80% территорий и заморозить конфликт. Потому что Путину не удалось сделать то, что он хотел сделать в 22-м году. Так вот, да, Украина сохранилась как суверенное государство, но она теряет свое место, перспективы теряет, если эта линия затянется. Потому что важно не только удержать территорию, надо удержать людей. Какой смысл удерживать территории, если вы людей удержать не можете, и люди будут считать, что они этой стране ничего не должны, не хотят воевать и будут убегать где-то на Запад и прятаться там. Либо просто начинать там новую жизнь», – заявил Карасев.