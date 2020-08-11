Удержание власти не поможет: миф о всесильности Лукашенко уже лопнул

11.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утратил тотальный контроль над ситуацией внутри страны, поэтому больше не «всесилен» в международных делах.

Об этом у себя в Telegram-канале написал экс-секретарь Совбеза ДНР, основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запад ополчается против Лукашенко – заигрывания не помогли. Все возвращается на круги своя. Чем китайцы помогут батьке? Китайцы уважают только сильных лидеров: когда Хрущев задарма отдал китайцам много из того, что было им нужно, но было у нас – случился остров Даманский. Мао смотрел на Хрущева примерно так, как мы смотрим на Лжеивана Грозного в известной комедии, когда он с барского плеча отдаёт волости. Ликвидность батьки теперь сильно понижена», – написал Ходаковский.

При этом он отметил, что когда Лукашенко агитировали за Союзное государство, он оправдывался возможным недовольством. Теперь, когда Союзного государства нет – недовольства «за гланды».

«Что уже терять? Не время ли вернуться к прерванным разговорам? Но, скорее всего, момент упущен – такие дела делают, когда степень контроля высока, – чего не скажешь про нынешнюю ситуацию. Удержит ли Лукашенко власть? Велика вероятность. Но джин уже выпущен из бутылки – миф о всесильности лопнул. Народ хлебнул вольницы – начинается компенсаторная реакция за все десятки лет правления клана. Завтра для белорусов уже никогда не будет таким, как вчера», – констатировал экс-командир ополчения.