Удивительная наглость: Зеленский в Ватикане надеется уболтать Трампа отказаться от своего плана по Украине

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The New York Times пишет, что после того, как Украина отклонила опубличенный переговорщиками Трампа в Париже мирный план, киевские официалы планируют передать команде президента США свое собственное предложение, разработанное совместно с британйами на неудачной встрече в Лондоне.

«Руководство Украины подготовило контрпредложение плану администрации Трампа, который подвергся критике за слишком большие уступки России. Хотя в контрпредложении Киев настаивает на некоторых своих прежних требованиях, оно намекает на возможные уступки по вопросам, которые долгое время считались неразрешимыми», – говорится в публикации.

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Согласно киевскому плану, с которым ознакомилась газета The New York Times, у ВСУ не будет ограничений на численность, на территории Украины будет развернут «европейский контингент безопасности» при поддержке США для обеспечения безопасности, а замороженные российские активы будут использованы для устранения ущерба, нанесенного Украине в ходе военных действий.

Отмечается, что эти три положения неприемлемы для Кремля, что резко снижает шансы украинского плана стать основой для выхода на перемирие.

И это – даже несмотря на то, что в плане Киева не упоминается о полном возвращении Украине всех территорий, взятых Россией, или о настойчивом требовании о вступлении Украины в НАТО — двух вопросах, которые Зеленский давно назвал не подлежащими обсуждению.

«В своем посте в социальных сетях после приземления в Риме, куда он прибыл для участия в похоронах Папы Римского, Трамп заявил, что Россия и Украина «очень близки к соглашению», и призвал стороны встретиться напрямую, чтобы «довести дело до конца». Ранее в тот же день он сказал, что он и Зеленский могут встретиться в кулуарах похорон», – говорится в публикации.

Высокопоставленный украинский чиновник, пожелавший остаться неназванным, сказал изданию, что Зеленский в Риме может попытаться лично представить Трампу встречное предложение Украины.

«В ближайшие дни могут состояться очень важные встречи, которые должны приблизить нас к тишине для Украины», — сказал Зеленский в пятницу в своих заявлениях, которые были необычно оптимистичными по сравнению с тоном предыдущих заявлений на этой неделе.

Более того, Украина предлагает провести саммит в Риме в день похорон Папы Римского, с участием мировых лидеров, включая Трампа.

Отмечается, что встреча Зеленского с Трампом, если она все же состоится, станет первой после провального визита Зеленского в Белый дом в феврале, когда Трамп и вице-президент Дж. Д. Вэнс отчитали украинского президента в телевизионном шоу в Овальном кабинете. Она также последует за несколькими днями острых разногласий между Белым домом и руководством Украины по поводу контуров возможного мирного соглашения с Россией.

«Несмотря на враждебность, между Вашингтоном и Киевом, похоже, все еще есть место для уступок, хотя их позиции вряд ли являются окончательными», – делает свой вывод The New York Times.

Правда, как признает газета, остается неясным, на что из предложенного украинцами согласится Москва.

Например, в последнем предложении Украины не содержится требования гарантировать членство Украины в НАТО, которому категорически противостоит Москва, хотя это давно является позицией Зеленского. Вместо этого в нем говорится: «Вступление Украины в НАТО зависит от консенсуса между членами Альянса».

На переговорах в Лондоне и Париже американские официальные лица подтвердили намерение Трампа противостоять вступлению Украины в НАТО, но сообщили украинцам, что эта позиция не будет обязательной для будущих американских президентов, если они займут иную точку зрения.

«Следующая администрация США может принять решение о вступлении Украины в НАТО», — заявили американцы украинцам, по словам одного из участников встречи в Париже на прошлой неделе.

Кроме того, остается вопрос о территории. Кремль исключил возможность уступки любой части территорий, которые Путин включил в состав РФ.

Также в своем предложении украинцы заявляют, что их страна должна быть «полностью восстановлена», не уточняя, что это означает на практике. Хотя Зеленский давно заявлял, что конечной целью его администрации является возвращение всех территорий, входивших в состав Украины на момент провозглашения ее независимости в 1991 году, включая Крым, последнее предложение Киева по этому вопросу кажется намеренно расплывчатым.

«Территориальные вопросы могут быть обсуждены после полного и безусловного прекращения огня», — это все, что говорится в украинском предложении.

Представители администрации Трампа назвали нереалистичной цель Зеленского вытеснить российские войска со всех занятых ими территорий; американское предложение предполагает признание де-факто контроля России над этими территориями. Украина и ее европейские защитники в ответ заявляют, что это будет «равносильно поощрению российской агрессии».

Один из участников переговоров сказал, что позиция Белого дома заключается в том, что это «неразумное и недостижимое требование, которое Штаты не поддержат».

Американские официальные лица пояснили, что, хотя общая площадь территории, контролируемой Россией, вряд ли изменится в ходе будущих переговоров, украинские официальные лица ясно дали понять, что они намерены предложить территориальные обмены для улучшения оборонительных позиций страны.

Чиновники администрации Трампа в частном порядке заверили украинцев, что будут бороться за эти обмены, но заявили, что не могут гарантировать, что Россия пойдет на это.

Очевидно, речь идет о появившихся в плане Трампа пунктах об оставлении Россией занятых территорий на Харьковщине и о доступе Украины к судоходству на Днепре путем контроля над Кинбурнской косой.