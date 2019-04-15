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15.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Днепропетровск, Местная власть, Украина
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Удивительное рядом: Борис Филатов «слил» Порошенко

Всего за 5 дней до второго тура президентских выборов мэр Днепропетровска и бывший соратник Игоря Коломойского Борис Филатов неожиданно высказался о том, что он является противником многих действий уходящего президента Петра Порошенко, передает корреспондент ПолитНавигатора.

На своей странице в Facebook Филатов написал, что пресекал попытки вмешательства в дела церкви и остановил вакханалию с переименованиями.

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«Я устроил в мэрию профессионалов, уволенных по люстрации, чья единственная вина была в том, что они просто были руководителями при Януковиче. Я остановил вакханалию с переименованиями. Я пресек все попытки вмешательства в дела церкви. Любого патриархата. Я сколотил ширку со своими бывшими злейшими врагами», — оправдывается днепропетровский мэр.

Кроме того, он добавил, что является крайне правым по своим убеждениям, а его лучший друг — Дмитрий Ярош.

Напомним, Филатов несколько лет назад разошелся с командой Коломойского и перешел на сторону Порошенко.

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