«Удивительные истории»: иноагент Латынина спустила на грешную землю «небесную сотню»

Если бы события, вроде расстрела «небесной сотни» на Майдане, происходили в Москве, все бы моментально нашли виноватых, а не затягивали дело на 11 лет, как это происходит на Украине.

Об этом беглая журналист-иноагент Юлия Латынина заявила в интервью каналу «Ищем выход», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Службы безопасности сразу после Майдана начали расследование и очень быстро поняли, куда ведут следы: были снайперы с Западной Украины. Им даже не дали допросить Парубия – «этих людей вы не имеете права допрашивать». Как объяснить, что спустя 11 лет после массового преступления, убийства ста человек в центре столицы, на глазах тысяч людей – нам до сих пор следователи не могут официально точно сказать, кто это делал. Вместо этого выкатывают мелкие обвинительные заключения по поводу беркутовцев, которые стояли в шеренге. И прямо в этих приговорах – удивительные истории: «В нас стреляли из гостиницы «Украина». Почему следствие не пришло в гостиницу «Украина», не проверило слова этих свидетелей и не выяснило, кто там был и кто там стрелял? А в приговоре суда говорят, что – да, в гостинице «Украина» были снайперы, они были «правые», но докажите теперь, что они стреляли», – рассуждала Латынина.

Ведущий канала, либерал Дмитрий Гаврилов возразил, что «если человек идёт с ружьём, это не обязательно, что он расчехлит это ружьё и будет стрелять».