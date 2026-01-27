«Удивительные истории»: иноагент Латынина спустила на грешную землю «небесную сотню»

27.01.2026 16:16
Если бы события, вроде расстрела «небесной сотни» на Майдане, происходили в Москве, все бы моментально нашли виноватых, а не затягивали дело на 11 лет, как это происходит на Украине.

Об этом беглая журналист-иноагент Юлия Латынина заявила в интервью каналу «Ищем выход», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Службы безопасности сразу после Майдана начали расследование и очень быстро поняли, куда ведут следы: были снайперы с Западной Украины. Им даже не дали допросить Парубия – «этих людей вы не имеете права допрашивать».

Как объяснить, что спустя 11 лет после массового преступления, убийства ста человек в центре столицы, на глазах тысяч людей – нам до сих пор следователи не могут официально точно сказать, кто это делал. Вместо этого выкатывают мелкие обвинительные заключения по поводу беркутовцев, которые стояли в шеренге.

И прямо в этих приговорах – удивительные истории: «В нас стреляли из гостиницы «Украина». Почему следствие не пришло в гостиницу «Украина», не проверило слова этих свидетелей и не выяснило, кто там был и кто там стрелял?

А в приговоре суда говорят, что – да, в гостинице «Украина» были снайперы, они были «правые», но докажите теперь, что они стреляли», – рассуждала Латынина.

Ведущий канала, либерал Дмитрий Гаврилов возразил, что «если человек идёт с ружьём, это не обязательно, что он расчехлит это ружьё и будет стрелять».

«Представим российскую демонстрацию, и есть путинские снайперы, которые сидят в гостинице «Москва», условной. Есть российские протестующие, которые говорят, что по ним стреляли из этой гостиницы. И вот вы такой «объективный журналист» говорите: «Всей правды мы никогда не узнаем, власть обещала расследовать эту стрельбу, но доказательства куда-то исчезли».

И поэтому мы не можем быть уверены, что именно эти вооружённые люди стреляли. Мне кажется, что человека назвали бы кремлёвским пропагандистом», – парировала «прозревшая» Латынина.

