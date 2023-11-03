Удивлены даже нацисты: израильскому послу не жаль палестинских детей

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Сколько бы мирных жителей не погибло в ходе бомбардировок Сектора Газа, Израиль не будет считать себя виновным в их смертях.

Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил посол Израиля на Украине Михаэль Бродский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что произошло 7 октября, показало природу нечеловеческого, варварского режима. Я бы даже не назвал этих людей животными, потому что животные себя ведут более достойно, чем то, как себя вели террористы», – сказал Бродский.

Ведущая отметила, что приходящие из Сектора Газа кадры мирных жителей, гибнущих под израильскими ударами, вызывают жалость даже у бандеровцев.

Но израильский посол с ней не согласился, подчеркнув, что в первую очередь его заботят жители собственной страны.

«Моё сердце, прежде всего, разрывается, когда я вижу кучку пепла, а недавно это был израильский ребёнок. И таких кучек пепла десятки. Мне жаль каждого палестинского ребёнка, конечно. Но вся вина за происходящее в Секторе Газа лежит на ХАМАС, который удерживает палестинцев в качестве заложников. Более того, для них важно, чтобы было как можно больше погибших гражданских лиц, это добавляет им легитимации», – подытожил посол.