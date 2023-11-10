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Очередные боевые единицы Черноморского флота могли быть поражены украинскими морскими беспилотниками у берегов Крыма, сообщает канал «Рыбарь» Михаила Звинчука.

По данным источника, накануне Украина нанесла комбинированный удар «по пункту базирования Черноморского флота и ФСБ России в Чернорморском». Как минимум одной противокорабельной ракетой «Нептун» противник пытался поразить казарму, но ракета упала в землю неподалеку. Одновременно с этим в бухту Узкая проникли четыре безэкипажных катера, целью которых были стоящие там катера ЧФ.

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«Рыбарь» не уточняет о повреждениях, нанесенных катерам, лишь упоминая об отсутствии погибших «по предварительным данным».

«В произошедшем удивляет халатность: по прошествии почти двух лет активных боевых действий в пункте базирования ЧФ и ФСБ по-прежнему нет боновых заграждений. Это автоматически делало Черноморское лакомой целью ВСУ», – констатируют авторы.

Главное управление разведки Украины уже распространило кадры, как утверждается, снятые с камер беспилотников.

В сообщении говорится, что целью атак стали малые десантные катера проекта 11770 (класса «серна»), которые, по данным украинской стороны, ранее использовались РФ для десантирования на остров Змеиный. Кроме того, утверждается, что на такие катера размещали ЗРК «Тор-М2» для организации ПВО как возле острова, так и возле кораблей в море.

В условиях отсутствия официальных сообщений российской стороны о ЧП, только теперь стало понятно, по какому случаю вчера вечером выступил с угрозами в адрес Крыма Андрей Ермак, глава офиса Зеленского.

«Демилитаризация Крыма – это важные, системные действия. Черноморского флота России не должно быть в Крыму. От этого зависит продовольственная безопасность. Также это вопрос нашей безопасности. Крым – это украинская территория. Всегда был и будет», – такое сообщение обнародовал Ермак накануне.

Напомним, что российская армия не наносит ударов ни по Ермаку, ни по его начальнику Владимиру Зеленскому. Они продолжают безнаказанно осуществлять руководство террористическим режимом в Киеве, посещать оккупированные ВСУ российские территории, принимать делегации НАТО, препятствующие успешному проведению СВО.