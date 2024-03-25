«Удивляюсь, почему раньше не сделали» – офицер флота о том, как отогнать БПЛА НАТО от Крыма

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Средства для борьбы с беспилотниками-разведчиками над Черным морем есть, какими они должны быть – подсказали США при бомбежке Югославии. Если Украине поставят дальнобойные ракеты Taurus, то санитарную зону придется делать до Львова.

Такое мнение в эфире «Радио Крым» высказал кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Сейчас раздаются разного рода предложения по поводу того, что неплохо было бы какие-то средства применить против летающих беспилотников на Чёрном море в международном пространстве, вне наших территориальных вод, и против самолётов найти какие-то средства. Здесь средство есть. И его подсказывает сам противник. Сейчас отмечаются памятные дни, связанные с ударами по Югославии. Когда они били, американцы совершенно спокойно, без каких-либо решений, в рамках операции объявили воздушное пространство над Адриатическим морем бесполетной зоной. И все это скушали, не подавились. В том числе, и мы не протестовали по поводу этого заявления. Я имею в виду российское руководство той поры.

И в данном случае этот рецепт – он прописан, и его можно использовать, и однозначно заявить, что мы объявили бесполетной зоной воздушное пространство над Чёрным морем. Это один из рецептов, и это не объявление кому-то войны или что-то ещё такое. В данном случае я удивляюсь, почему этого в течение двух лет не сделали», – указал эксперт.

Обозначенная президентом задача по созданию санитарной зоны для безопасности приграничных территорий требует конкретного километража, и если Германия предоставит Украине Taurus, линия безопасности пройдет вдоль украинско-польской границы.

«Если мы говорим о санитарной зоне, то она не с каждым днём, но с каждым месяцем всё больше и больше увеличивается. Тем более, что буквально на прошлой неделе было сообщение о поставках ракет Taurus. Никто, кстати, не задумывался о символике: Taurus – это тавр, Таврида, Таврическая губерния. Их дальность порядка 500 км. Немцы их, так или иначе, отдадут, потому что взамен им англичане предложили такого же типа ракеты, но с гораздо лучшими характеристиками, которые бьют на 2000 км. Поэтому вот эти данности они как раз определяют ширину этой санитарной зоны. И, если мы оценим данного типа вооружение, то придём к выводу, что «санитарная зона» должна быть до Львова, чтобы исключить любые угрозы», – подчеркнул Горбачёв.