Удушение Приднестровья режимом Молдовы достигло беспрецедентного уровня

Елена Острякова.  
29.03.2024 17:56
  (Мск) , Москва
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Беспредел, геноцид, Дзен, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Приднестровье, Произвол, Россия, Скандал


В 2024-м Приднестровье может потерять 100 миллионов долларов из-за пошлин Молдовы на импорт. Это 10% ВВП ПМР.

Об этом сообщает телеканал «Первый Приднестровский», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В 2024-м Приднестровье может потерять 100 миллионов долларов из-за пошлин Молдовы на импорт. Это...

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«Даже в кризисные периоды пандемии ковида, кризиса 2008 года – темпы падения ВВП составляли не более 6%, и эти 6% ощущались населением болезненно и тяжело. Никакие предшествующие региональные кризисы не оказывали столь пагубного действия на экономику Приднестровья, как односторонние шаги Кишинева», – сказал министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник.

Он сообщил, что промышленные предприятия сократили объемы поставок на 19%, внешнеторговый оборот ПМР снизился на 5%.

Он считает, что Молдова пытается за счет пошлин закрыть дефицит в миллиард евро в своем бюджете. Пошлины не единственный элемент давления. Кишинев закрывает счета приднестровских предприятий в молдавских банках и мешает ввозить лекарство и медоборудование.

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