28.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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УЕФА назвала украинских националистов пи@расами

Влиятельная футбольная организация УЕФА, вывесив баннеры с рекламой «Газпрома» на финале Лиги Чемпионов в Киеве, нанесла оскорбление Украине.

Об этом в своем блоге заявил украинский боевик и экс-глава УНА-УНСО Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я смотрю этот матч и вижу рекламу «Газпрома» прямо на поле. Меня чуть не вывернуло на экран телевизора. От этого трупного запаха, который исходит от этой рекламы, от этой организации, от УЕФА, которая пользуется этими грязными газпромовскими деньгами и от наших всех этих мэров и чиновников, президентов, которые это допустили. Он, собака, сидит и смотрит матч, верховный главнокомандующий, и смотрит на рекламу «Газпрома», который финансирует убийства наших людей. В этот день, может даже именно в эту минуту был убит еще один человек”, – возмутился националист.

“Даже если вы пассивный гомосексуалист, вы обидитесь, если вас назовут пи@арасами. Так вот они нас сейчас назвали пи@арасами. Это было написано прямо на поле этого стадиона, чтобы все видели – болельщики, телезрители, чиновники, президент, мэр. Нас с вами они, таки, назвали пи@арасами. И плевать на то, что половина из нас пассивные гомосексуалисты. Это обидно, этого нельзя допускать. В следующий раз там будет ДНР и реклама», – прогнозирует Корчинский.